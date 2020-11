Pacientes con coronavirus pueden desarrollar enfermedades mentales 90 días después del diagnóstico

Un estudio encontró que las personas que enferman de coronavirus pueden desarrollar una una enfermedad mental los 90 días posteriores a la infección, entre las enfermedades mentales comunes en este tipo de pacientes e encuentran la depresión y la ansiedad, reveló un nuevo estudio realizado por la Universidad de Oxford y publicado en la revista Lancet Psychiatry

Para este estudio se analizaron estudios médicos de 69 millones de pacientes en Estados Unidos, entre los cuales se encontraban 62 mil personas que contrajeron conronavirus en lo que fue catalogado como el estudio más grande hasta ahora que busca entender la relación entre el coronavirus y la salud mental.

El estudio dio a conocer que tres meses después de haber sido diagnosticados con la infección casi el 18 por ciento de los pacientes desarrolló alguna enfermedad mental.

Este riesgo es mayor en pacientes covid comparados con los diagnósticos psiquiátricos de pacientes que tenían influenza, otras infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel, grandes fracturas de huesos, cálculos biliares y cálculos renales.

El experto y psiquiatra consultor de la Universidad y College London y Queen Mary of London, David Curtis, dijo que "El estudio informa que los pacientes tienen un riesgo algo mayor de ser diagnosticados con una enfermedad psiquiátrica, principalmente ansiedad o depresión, después de un diagnóstico de COVID-19 que después de ciertos otros eventos médico".

Curtis, quien no participó en el estudio, agregó que estas enfermedades mentales pueden ser resultado de la preocupación de los pacientes por desarrollar una enfermedad grave y también por tener que soportar un periodo de aislamiento. Sin embargo, el estudio no no analizó las razones o los mecanismos que podrían explicar el vínculo entre contraer COVID-19 y un diagnóstico psiquiátrico.

Los expertos que participaron en el estudio indicaron que diversos factores pueden explicar la detección de estas enfermedaes como el efecto neurológico o biológico del virus, los medicamentos que se utilizaron para el tratamiento y la ansiedad causadas por contraer la enfermedad y preocupaciones más amplias sobre la pandemia.

Paul Harrison, psiquiatra en la Universidad de Oxford y el Hospital Warneford y uno de los autores principales del estudio dijo que se debe ser cautelosos en la interpretación de estos resultados ya que es posible que los datos de los pacientes no hayan sido capturados de manera correcta.

Otras complicaciones

Otro estudio realizado por el Instituto Nacional de Cardiología encontró que los pacientes que se han recuperado del coronavirus pueden manifestar también 90 días después de ser diagnosticadas cansancio que no mejora, dificultad para concentrarse en tareas, problemas de la memoria, sensación de ahogo y taquicardia.

El Instituto Nacional de Cardiología realizó una observación de 110 pacientes tras su alta postcovid y 84 todavía no estaban sanos. El estudio dice que aunque habían pasado tres meses después de su alta médica siguen padeciendo algunos síntomas de Covid, siendo el más frecuente el cansancio extremo sin haber realizado actividad física de intensidad, este síntoma se presentó en la mitad de ellos.

Aún no se tienen identificadas del todo las secuelas que la enfermedad Covid-19 puede dejar en las personas que se recuperan, pero entre las más frecuentes se encuentran: