Pacientes crónicos con dengue y covid tienen alto riesgo de complicación: IMSS

México.- Reforzar las medidas de prevención, tanto de COVID-19 como de dengue, es fundamental en personas de todas las edades pero sobre todo en quienes padecen enfermedades crónico degenerativas,debido a que la conjunción de ambas patologías puede ser mortal.

El jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ramón Iván de Dios Pérez, explicó que el SARS-CoV-2 ocasiona insuficiencia respiratoria en los casos de moderados a graves,mientras que el dengue provoca sangrado, y lo complejo es que el tratamiento que necesita cada patología se contrapone.

“Los pacientes, por un lado tienen insuficiencia respiratoria aguda y por el otro presentan sangrado,entonces, tratar el COVID, que en general causa trombos (coágulos) en una persona que también está sangrando significa que no puedes utilizar anticoagulantes ni plaquetas. Es un reto terapéutico muy importante”, advirtió.

Detalló que las personas mayores de 65 años de edad, los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, tienen más riesgo de complicarse ante este panorama, sin embargo, otras condiciones que comprometan el estado de salud como el tabaquismo también son factores de riesgo.

El dengue y el coronavirus

“Lo más importante es cuidarnos, a nuestra comunidad, a nuestra familia; no tener la falsa confianza de que no nos va a pasar nada y voy a visitar a mi papá, a mi mamá, a mi ser querido que está dentro de los grupos de riesgo. Hay que entender que convivimos con distintas personas por diversas circunstancias y no sabemos si tienen COVID asintomático o nosotros mismos. Tampoco sabemos si estamos en un lugar donde haya mosquitos portadores de dengue”, aseveró.

En este sentido, el experto insistió en la importancia de eliminar, voltear o tapar todos los depósitos de agua en los que pueda reproducirse el vector Aedes Aegypti, así como mantenerlas medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud para prevenir el contagio de COVID, como el aseo constante de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el no acudir a lugares concurridos, a menos que sea necesario(trabajo, compra de insumos), además de sanitizar todo lo que ingrese al domicilio.

