Para bajar los triglicéridos las nueces pueden ayudar: así debes consumirlas

Mantener los niveles de triglicéridos a raya ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Se recomienda que los triglicéridos se encuentren entre un rango menor a los 150 miligramos por decilitro de sangre. Cuando los triglicéridos rebasan el nivel de los 500 mililitros por decilitro de sangre, comienzan los problemas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: Cómo sé que tengo altos los niveles de triglicéridos; así puedes salir de dudas

Para disminuirlos hace falta una dieta balanceada y realizar actividad física. Dentro de los alimentos que han demostrado recientemente ayudar en el control de los triglicéridos se encuentran las nueces.

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Harvard, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, las nueces tienen una composición nutrimental que ayudan a bajar los triglicéridos.

Otro estudio ya había demostrado el poder de las nueces frente a los triglicéridos al evaluar a personas que suplementaban su dieta con nueces lo que ayuda a disminuir el colesterol "malo" (LDL).

El estudio dijo que a pesar del aporte energético que tienen las nueces, estas no ayudan al incremento del peso en las personas que las consumen, por lo que pueden ser el complemento ideal para las personas.

Las nueces, además de ayudar a disminuir los triglicéridos:

Ayuda a controlar el apetito

Mejora el estado anímico

Regula el tránsito intestinal

Ayuda a conciliar el sueño

Fortalece los huesos

Fortalece el sistema inmunológico

Los triglicéridos son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato.

Leer mas: ¿Entrenamiento fuerte? Esto puedes comer antes para obtener más energía

Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias.

Video de policías corruptos siembran droga a motociclista

Síguenos en