Para no saturar hospitales, QuedateEnCasa, suplica López-Gatell

Ciudad de México.- De las 14368 camas destinadas a la atención de Irag, (La manifestación del Covid grave), en México se tienen 5930 están ocupadas a nivel nacional.

Hasta el momento en México van 2061 muertos y a 22088 contagiados por coronavirus, por lo que en esta Fase 3, considerada la de mayor contagio, Hugo López-Gatell, sub secretario de salud, pidió una vez más que la ciudadanía no salga de casa para no saturar los hospitales.

“La ocupación hospitalaria, desde que entramos en fase 3, anunciamos que iba a ser el elemento principal de la vigilancia epidemiológica por lo que explicamos desde la etapa 1: “Al llegar a la etapa 3 el riesgo principal, el reto principal es que no se saturen las redes de atención médica”. Porque está saturación nos puede llevar a que no sea posible atender a todas las personas en tiempo y forma y hemos dicho y lo recuerdo una y otra vez que la manera de lograrlo es quedándonos en casa”, dijo.

Explicó que lo que ocurre en la comunidad, una colonia, un pueblo o un barrio, va a repercutir en los hospitales sí las personas no se quedan en casa, en sus comunidades va a haber una alta transmisión “Lo que ocurra en cada una de estas localidades se va a manifestar por saturación de los hospitales”, reiteró, Gatell.

Por ello, dijo el subsecretario que la clave para evitar esta saturación es quedándose en casa porque así se evita contagiarse o si ya se está enfermo, contagiar a los demás.

Habló de la Red de Notificación; la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag), el cual es un mecanismo de todo el sector salud y de todas las entidades federativas para alimentar la información sobre la ocupación hospitalaria, prácticamente en tiempo real. “Todos los días a partir de la 8 de la mañana es el corte de información y los 687 hospitales notificantes deben subir su información”, mencionó.

López-Gatell, declaró que en ese sentido se ha tenido un gran progreso, aunque reconoció que algunos pocos hospitales quedan sin notificar oportunamente, lo que resulta en que al momento del corte aparece como que no están registrados, pero hizo hincapié en que la gran mayoría de hospitales sí lo hacen.

“A nivel nacional tenemos que de las 14368 camas destinadas a la atención de Irag, manifestación del Covid grave, tenemos 5930 que están ocupadas a nivel nacional contando todas las instituciones. Esto es 29 por ciento de ocupación, por la tanto queda 71 por ciento aún disponible”, aseguró, Gatell.

En cuanto a la hospitalización general y hospitalización en terapia intensiva o bien camas hospitalarias, que en su momento fueron reconvertidas para recibir a personas en condición grave y para las que se estableció el acceso a las maquinas que les llamamos respiradores o ventiladores mecánicos que sirven para la atención de personas en estado grave con afectación respiratoria aguda grave, se tienen en la Ciudad de México el 68 por ciento de ocupación y en segundo lugar el Estado de Baja California con 61 por ciento de ocupación, informó Gatell. En el caso específico de las camas de terapia intensiva o camas reconvertidas, Sinaloa tiene el 58 por ciento de ellas ocupadas, por ende 48 por ciento libre hasta el momento, dio a conocer López-Gatell.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Da positivo a Covid-19 Ricardo Sheffield titular de Profeco

AMLO podría tener Covid-19; estuvo con Ricardo Sheffield el lunes pasado

Óscar Chávez murió a consecuencia del Coronavirus, confirma ISSSTE