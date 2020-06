Para prevenir el cáncer: muévase más, deje la cerveza y el tocino

Estados Unidos.- Las directrices más recientes sobre la prevención del cáncer podrían cambiar la típica barbacoa: eliminan a las salchichas y al alcohol. Introducen los pinchos de verduras, y quizá hacer algo de natación o jugar al bádminton.

Las nuevas recomendaciones preventivas de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society, ACS) sugieren, entre otras cosas, añadir más actividad física a sus días. Unos 20 minutos al día es el mínimo, pero 40 minutos o más es incluso mejor.

Las nuevas directrices también dan más énfasis a evitar ciertos alimentos malsanos, como las carnes rojas y procesadas, los granos refinados y el alcohol.

"Las nuevas recomendaciones de verdad enfatizan unas pocas áreas clave [que incluyen a un peso y una dieta saludables, la actividad física, y evitar o limitar el alcohol]", aseguró la Dra. Laura Makaroff, vicepresidenta sénior de prevención y detección temprana de la ACS.

Esos factores explicaron hasta un 18 por ciento de los casos de cáncer y un 16 por ciento de las muertes por cáncer en Estados Unidos, según el nuevo informe.

Además de las recomendaciones sobre las prácticas individuales, la ACS también incluyó directrices para que las comunidades actúen.

"Además de las recomendaciones sobre las opciones individuales, la ACS reconoce que elegir opciones saludables puede resultar difícil para muchas personas. Debemos reducir las barreras contra una buena vida y el logro de un estilo de vida saludable, y esto requiere un trabajo en colaboración a todos los niveles para desarrollar e implementar políticas para garantizar el acceso a unos alimentos saludables y a las oportunidades de ejercicio", enfatizó Makaroff.

Pat Talio, dietista registrada y coordinadora del programa ambulatorio de nutrición del Hospital de Northern Westchester en Mount Kisco, Nueva York, se mostró de acuerdo.

"Tiene que ser un esfuerzo de la comunidad y de la sociedad. Dada la COVID y la cantidad de dinero que se ha gastado en ella, mantener el enfoque en un estilo de vida saludable tendrá una importancia particular", planteó Talio. "Que las comunidades reduzcan los fondos escolares al eliminar a los maestros de gimnasia y a los programas deportivos no va a ayudar a la salud en general".

Los cambios más importantes en las directrices incluyeron:

La actividad física. En consonancia con las recomendaciones del gobierno de EE. UU., las directrices de la ACS afirman que los estadounidenses deben hacer entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada cada semana. Si lleva el nivel de su actividad a vigoroso, la ACS recomienda de 75 a 150 minutos por semana.

En consonancia con las recomendaciones del gobierno de EE. UU., las directrices de la ACS afirman que los estadounidenses deben hacer entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada cada semana. Si lleva el nivel de su actividad a vigoroso, la ACS recomienda de 75 a 150 minutos por semana. El alcohol. La ACS plantea que la mejor opción es evitar el alcohol por completo. Si elige beber, limite el consumo de alcohol a una copa al día para las mujeres o dos al día para los hombres.

La ACS plantea que la mejor opción es evitar el alcohol por completo. Si elige beber, limite el consumo de alcohol a una copa al día para las mujeres o dos al día para los hombres. La dieta. Las directrices recomiendan no comer, o limitar, alimentos como las carnes rojas o procesadas, las bebidas endulzadas con azúcar, los granos refinados y otros alimentos altamente procesados. La ACS aconseja una dieta rica en una variedad de alimentos saludables, en particular de 2.5 a 3 tazas de verduras y de 1.5 a 2 tazas de frutas cada día.

La ACS también recomienda incorporar legumbres y granos integrales a la dieta. Junto con esos cambios, la ACS también reconfirmó la importancia de mantener un peso corporal sano.

Casi un 11 por ciento de los cánceres en las mujeres y un 5 por ciento de los cánceres en los hombres se vinculan con tener sobrepeso o ser obeso. Solo fumar cigarrillos conforma un porcentaje más alto del cáncer, enfatizaron las directrices. Estos son algunos de los cánceres vinculados con un exceso de peso:

De mama

De ovario

De riñón

De esófago

De colon

De hígado

De vesícula biliar

De páncreas

"No hay una panacea para prevenir el cáncer", dijo Talio. "Las personas dicen que aunque no están comiendo todas las verduras, toman un complemento. Pero no es lo mismo. Hay que comer bien para recibir todos los nutrientes. Consuma una variedad de verduras y frutas, en todos los colores distintos. Concéntrese en las verduras".

Las nuevas directrices de la ACS concuerdan con otras recomendaciones del gobierno y de importantes organizaciones de la salud para la prevención de la cáncer y de la diabetes.

Las nuevas directrices se publicaron el 9 de junio en la revista CA: A Cancer Journal for Clinicians.

