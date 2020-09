Paradigma erótico ha dado un giro por la nueva normalidad

México.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.

En un contexto de pandemia, este, como el resto de aspectos en nuestras vidas como entes sociales, se ha visto trastocado. Para profundizar en los nuevos paradigmas sobre sexualidad que vienen de la mano con la llamada nueva normalidad, EL DEBATE entrevistó al médico sexólogo David Uriarte Gastélum.

Actitud ante la nueva sexualidad

El experto expresó que ya está en los consensos internacionales la actitud que se debe asumir en los encuentros erótico-sexuales. Dijo que por un lado está la relación erótico-sexual en las parejas estables, con aquellas que se tiene una convivencia previa; y por otra parte el acercamiento erótico sexual de las parejas eventuales.

En el primer supuesto, de una relación de pareja estable, dijo que si uno o ambos salen a la calle, la sana distancia implica evitar el intercambio de fluido respiratorio, donde existe potencialmente la posibilidad de contagio. Esto porque su pareja se puede infectar y se puede enfermar.

En esas relaciones estables lo primero que se recomienda es no intercambiar fluidos respiratorios; es decir, no besos, concretamente. Sin embargo, aseguró que no pasa nada con los genitales porque el virus no tiene fijación por las mucosas o por el aparato genital, sino por el aparato respiratorio.

Para las parejas eventuales, dijo que la recomendación es que tengan un cuidado extremo y que además de usar todas las medidas de protección, como preservativo y demás, se debe evitar por completo el sexo oral y todo lo que implica el intercambio de fluidos.

Miedo a la intimidad en parejas estables

Comentó que le ha tocado observar en consulta a parejas estables que están en una cuarentena erótica, no quieren tener acercamiento ni tocarse porque tienen miedo. En este aspecto, señaló que tampoco es recomendable irse a los extremos: «Todo con su indicación precisa. No caer en el miedo, en el pánico, en esa idea errónea que al mínimo roce se van a contaminar».

A pregunta expresa sobre la expectativa realista del seguimiento de estas recomendaciones por la población, reconoció que sí habrá personas que caigan en conductas de riesgo al ganarles la excitación; sin embargo, aclaró que hay que recordar que cuando hablamos de la nueva normalidad, hablamos también de la nueva sexualidad y del nuevo erotismo, un erotismo que se ha focalizado mucho en la boca, en las manos, en el intercambio a través del beso, pero que ante este nuevo escenario pospandemia tendrán que dejarse como una alternativa que solamente deberá ejercerse en condiciones de seguridad.

Otras formas de conexión íntima

El doctor Uriarte, sexólogo con amplia experiencia, mencionó que durante esta contingencia se ha recurrido mucho al sexting, ya que en el intercambio de material o en la interconexión virtual también se han resuelto una serie de pulsiones sexuales: «La pareja dice “tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa; nos comunicamos por una videoconferencia, y ahí nos observamos”».

Manifestó que si bien la boca y las manos son muy sensibles, la vista es tan sensible como lo demás, entonces hay quienes solucionan esto a través de la vista, incluso a través de la pornografía, que es otra cosa, pero finalmente con un mismo objetivo.

Hizo hincapié en que, efectivamente, ha habido una serie de cambios y una serie de alternativas derivadas de la pandemia, y en ese contexto el sexting se ha impulsado como una reacción inherente a la prohibición del riesgo por el intercambio de fluidos.

Otro aspecto que muchas personas han explorado en este tiempo ha sido el del autoerotismo. Uriarte señaló que, con el distanciamiento social, tanto hombres como mujeres ahora han decidido entrar en el terreno de la autoexploración y la autoexcitación como una forma de ejercer su sexualidad, evitando riesgos de contagio.

Enfatizó en que la sexualidad ha dado un giro en el terreno erótico a través de la pandemia, y aseguró que los humanos tenemos y necesitamos adaptarnos a las circunstancias que nos presenta la vida en general: «La sexualidad en particular nos enseña a cuidarnos cada vez más entre nosotros, sobre todo el autocuidado. No esperemos que el otro nos cuide, sino cuidarnos nosotros en todos los terrenos, sobre todo en el erótico-sexual».

Día mundial de la salud sexual

Desde 2010 se estableció por la Asociación Mundial de Salud Sexual el 4 de septiembre como Día Mundial de la Salud Sexual, en un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.