Paranoia y alucinaciones, efectos secundarios de la hidroxicloroquina

������1. Trump ha dicho que está tomando hidroxicloroquina desde hace un par de semanas: "Creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias. Y si no es bueno, os lo diré, no voy a hacerme daño por ello".



Su propia FDA ha recomendado *no* hacer esto.pic.twitter.com/7tmIbJOEmZ