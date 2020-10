Participantes en estudio vacunas contra coronavirus podrían contagiarse

Las personas que participan en los estudios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca pueden presentar síntomas de Covid-19, indicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario indicó que es normal que una persona contraiga covid-19 después del uso de la vacuna experimental y que esto entra dentro del parámetro normal del uso masivo de la vacuna.

Esto tras haberse dado a conocer el caso de un español que ha dado positivo a coronavirus tras participar en el estudio de la vacuna experimental de AstraZeneca. López-Gatell agregó que se tiene conocimiento de que las personas que participan en el estudio de la vacuna de AstraZeneca tienen síntomas, como el participante español lo confirmó pero que hasta ahora ni la farmacéutica ni investigadores lo han dado a conocer de manera oficial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que estos casos de contagio son comunes ya que en los ensayos existen los productos de comparación y que estos casos no suelen tener relevancia, dijo también estos casos suelen no ser relevantes ya que la vacuna de AstraZeneca se aplicará a 30 mil personas y no se sabe si las personas con síntomas o que resultan contagiadas de coronavirus recibieron un producto de comparación que es otra vacuna que tiene licencia para el diseño del estudio clínico, en este caso sería la del meningococo; otras farmacéuticas utilizan placebos o solución salina que no buscan proteger contra la enfermedad. También reiteró que ninguna vacuna tiene una protección absoluta.

Actualmente existen 150 vacunas contra el coronavirus en estudio en todo el mundo. Se espera que sea posible que alguna de ellas sea lo bastante efectiva como para ayudar a frenar la pandemia de coronavirus.

Antecendente: El enfermero Joan Pons Laplana, de 45 años de edad, trabajador del Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra, voluntario en las pruebas para la vacuna contra el covid-19 de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, dio positivo para coronavirus, tal como lo esperaban los científicos involucrados.

De todas las posibles vacunas contra el coronavirus que se están desarrollando, tres se consideran las más avanzadas: una vacuna de Moderna y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH); una de BioNTech y Pfizer; y una de AstraZeneca y University of Oxford.

¿Cuándo se aprobará una vacuna contra el coronavirus?

De acuerdo AARP.org, es difícil determinar con exactitud cuándo una vacuna recibirá el visto bueno de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA); todo depende de cuándo los científicos puedan recopilar suficientes datos de la fase 3 de los ensayos clínicos para saber con seguridad si la vacuna es segura y eficaz para prevenir una infección por coronavirus o disminuir su gravedad en al menos el 50% de quienes reciben la vacuna. (El estándar de eficacia del 50% fue establecido por la FDA en junio. Como comparación, la vacuna contra la gripe tiene una eficacia de entre el 40 y el 60%). Dicho esto, la mayoría de los expertos en salud dicen que es razonable que la vacuna sea aprobada a finales del 2020 o principios del 2021.