¿Perdiste el sentido del gusto o el olfato por COVID-19? Podría regresar en un año

La pérdida del olfato es uno de los síntomas más identificables de la enfermedad Covid-19, aunque algunas personas suelen recuperarlo en algunas semanas, se ha encontrado que otros pueden tardar más tiempo.

De acuerdo a un estudio publicado en JAMA Network Open, se ha encontrado que algunas personas pueden tardar hasta un año en recuperar el olfato por si mismas.

Para este estudio se analizaron daos de 97 pacientes con Covid-19 que habían perdido el olfato.

Se les pidió que cada cuatro meses reportaran a los investigadores como sentían que se estaba recuperando su función olfativa.

De los participantes del estudio, 51 también se sometieron a pruebas objetivas para comprobar su capacidad para oler en cada intervalo de cuatro meses.

A los 8 meses de evaluación 49 de 51 pacientes se habían recuperado por completo de la falta de olfato.

Dos de los pacientes que no habían recuperado el olfato por completo al menos no podía oler, pero de forma anormal, mientras que el otro no había recuperado la capacidad de oler.

Se encontró también que algunas personas que mediante pruebas olfativas objetivas se mostró que habían recuperado este sentido, seguían creyendo que aún no lo tenían.

De los 49 que probaron que estaban completamente recuperados, solo 23 dijeron que sintieron que su sentido del olfato había regresado por completo.

El síntoma inusual de pérdida del olfato se descubrió relativamente temprano en la pandemia. Los estudios han encontrado que la pérdida del olfato puede ocurrir en 40% a 68% de los casos de COVID-19.

