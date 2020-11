Personas cínicas tienen más probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas, según estudio

Estados Unidos.- Las personas cínicas tienen más probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas porque la mentalidad desencadena el estrés, lo que las hace más vulnerables a la afección de salud cardíaca, según un nuevo estudio.

Estos hallazgos revelan que una mayor tendencia a participar en la hostilidad cínica, que parece ser extremadamente relevante en el clima político y de salud actual, puede ser perjudicial no solo para nuestras respuestas al estrés a corto plazo, sino también para nuestra salud a largo plazo, dice el estudio.

Investigadores de la Universidad de Baylor en Texas le dieron a 196 participantes una prueba de personalidad, junto con una "encuesta de hostilidad" de 20 preguntas con afirmaciones verdaderas o falsas como "la gente a menudo me decepciona", según el estudio, publicado en la revista Psychophysiology y citado en The New York Post.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego se pidió a los sujetos que soportaran una serie de "pruebas de estrés" mientras los investigadores midieron sus "niveles de hostilidad" durante un período de siete semanas.

El cinismo en una actitud que puede desencadenar estrés y por ende ser más suceptible a enfermedades del corazón. AFP

En una prueba, por ejemplo, los participantes fueron acusados de hurto y se les dio cinco minutos para preparar un discurso para defenderse, mientras los investigadores tomaban su frecuencia cardíaca y sus niveles de presión arterial.

En general, los investigadores descubrieron que las personas que exhibían rasgos cínicos tenían más dificultades para controlar sus niveles de estrés, que a menudo resultan en obesidad, tabaquismo y colesterol alto.

Nuestro estudio demuestra que una mayor tendencia a la hostilidad cínica puede prevenir o inhibir esta disminución en la respuesta con el tiempo.

Los estudios recomiendan que para evitar futuras enfermedades del corazón debe atenderse a una alimentación sana y sin colesterol LDL. AFP

"Esto no es saludable porque aumenta la presión sobre nuestro sistema cardiovascular", dijo Tyra, candidata a doctorado en psicología y neurociencia en la Universidad de Baylor.

Para el estudio, los investigadores describieron la "hostilidad cínica" como una creencia cognitiva de que "los motivos [o] intenciones de otras personas" no son dignos de confianza.