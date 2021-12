Personas de más de 60 años tienen miles de millones de células potencialmente cancerígenas

¿Acaba de cumplir 60 años, y siente que tiene una salud magnífica? Pues una investigación reciente sugiere que podría haber peligros ocultos: unos científicos encontraron que las personas sin cáncer de a partir de 60 años tienen al menos 100 mil millones de células con al menos una mutación asociada con el cáncer.

Pero también hay buenas noticias: La inmensa mayoría de estas mutaciones no harán nada, y la mayoría de las personas (un 60 por ciento) pasarán todas sus vidas libre de un diagnóstico de cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

Los investigadores realizaron un metaanálisis de unos datos de secuenciación que se habían publicado antes sobre los tejidos normales, para categorizar las mutaciones que ocurren tras la fertilización del óvulo.

"Cuando se tienen trillones de células que se mantienen hasta durante un siglo, van a acumular mutaciones", señaló el autor del estudio, James DeGregori, subdirector del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado.

"El hecho de que desarrollemos mutaciones no es sorprendente, basándonos simplemente en las tasas conocidas de mutación. Algo a lo que esta investigación apunta es que debemos comenzar a observar estas mutaciones, y cómo o si provocan cáncer, desde una perspectiva distinta", explicó DeGregori en un comunicado de prensa de la universidad.

Sus hallazgos se publicaron en una edición reciente de la revista Aging and Cancer.

"Para comprender la génesis del cáncer, debemos observar el tejido normal", dijo el autor del estudio Edward Evans, miembro postdoctoral del Departamento de Bioquímica y Genética Molecular de la Universidad de Colorado. "Cuando se desarrolla un cáncer, todas las mutaciones están ahí, y no siempre sabemos cuáles contribuyen a la génesis real del cáncer".

"Teníamos la idea de que muchas de las mutaciones de las personas serían oncogénicas, es decir, asociadas con el cáncer, pero simplemente no sabíamos cuántas lo serían. Pensamos que aumentaría a medida que las personas envejecían, pero no necesariamente sabíamos cuáles genes serían prevalentes, y no sabíamos la magnitud de la cantidad de células que podrían en realidad portar estas mutaciones oncogénicas", aclaró Evans en el comunicado.

"Tenemos unos tres billones... de células en nuestros cuerpos, así que, para ponerlo en perspectiva, 100 mil millones de células con mutaciones oncogénicas no es una mayoría del número total de células que tenemos", apuntó Evans. "Pero es un número sorprendentemente alto, dado que provocar un cáncer conlleva a apenas una célula. Si hay miles de millones de células con estas mutaciones, pero no hay indicaciones de cáncer, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener estas mutaciones oncogénicas en el cuerpo?".

Por suerte, los adultos mayores no tienen que entrar en pánico.

"La inmensa mayoría de las mutaciones no hacen nada, no provocan ningún problema, y muchas ni siquiera están en secuencias de codificación", anotó DeGregori. "Cada célula de nuestro cuerpo tiene docenas y docenas de mutaciones, si no cientos o miles, así que tenemos una oportunidad para comenzar a preguntar si estos patrones de mutaciones que observamos pueden dictar si alguien tiene un riesgo alto de cáncer".

Otra vía posible de investigación será estudiar por qué algunos tejidos tiene una tasa tan alta de mutaciones oncogénicas, pero una incidencia comparativamente baja de cáncer, mientras que otros tipos de tejido tienen un nivel relativamente bajo de mutaciones oncogénicas.

"Antes de comenzar esta investigación, no tenía ni idea de que casi un 90 por ciento de las células de colon son ocupadas por mutaciones cancerígenas", aseguró DeGregori. "Esta cifra tan alta fue bastante sorprendente, sin embargo un porcentaje relativamente bajo de nosotros desarrollamos un cáncer de colon. Será importante estudiar esta diferencia entre los tipos de tejido. Por ejemplo, ¿por qué el tejido epitelial de la piel llega a ser dominado por las variantes oncogénicas, pero el tejido pulmonar en realidad mantiene un nivel bastante bajo?".

