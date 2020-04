Personas que tienen coronavirus pero no presentan síntomas pueden transmitir la enfermedad

México.- Las personas asintomáticas son aquellas que tienen el nuevo coronavirus pero que no manifiestan síntomas. Se ha demostrado que este tipo de personas sí pueden contagiar el virus.

En China se encontró que el 75 por ciento de los pacientes no desarollaron síntomas. La estadística en China indica que dos de cada tres contagios se generaron de personas a quienes no se les aplicó una prueba de detección ya que no portaban síntomas.

Los pacientes con coronavirus asintomáticos están infectados con el virus y pueden transmitirlo a otros, pero no tienen síntomas de la enfermedad. Identificar y aislar a esos pacientes es importante para detener la propagación de la enfermedad, indicaron autoridades sanitarias de la OMS.

Aislamiento como prevención

Como no hay manera de detectar a los pacientes asintomáticos, sólo mediante una prueba clínica y dado que esta sólo se aplica a personas con síntomas, la mejor manera de prevenir la diseminación de la enfermedad por pacientes asintomáticos es el aislamiento social.

Un estudio de la Universidad de Singapur encontró que alrededor del 10% de las nuevas infecciones podrían ser causadas por personas que portan el virus pero que aún no presentan síntomas.

La mayoría de los pacientes en México son asintomáticos, indican autoridades sanitarias federales, como ejemplo, hasta el 9 de abril se se contabilizaban 855 casos de coronavirus en Ciudad de México, de los cuales el 80 por ciento eran asintomáticos, indicó Olivia López Arellano, secretaría de Salud de la Ciudad de México.