Pese alerta, no retiran ranitidina en Jalisco

Jalisco.- Pese a la alerta de Cofepris de evitar el suministro de ranitidina, en Jalisco todavía no es retirado ese medicamento dentro del sector salud.



"El único que puede retirarla es Cofepris, Cofepris federal, nosotros no, pero nosotros sí estamos haciendo eco a la recomendación de Cofepris de no prescribir ranitidina cuando tenemos algunas otras opciones terapéuticas", señaló el Secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen.

Subrayó que la alternativa es suplirla con medicamentos como Omeprazol y que actualmente ya no es tan común su prescripción, pues hay otras opciones de antiácidos.

La gente para cualquier trastorno trata de usar ranitidina, hoy día sabemos que se ha estado asociando con algunos casos de cáncer y es por eso que la idea es tratar de no usarla



La Secretaría desconoce la cantidad de ranitidina que hay en Jalisco, pues el suministro correspondió a la Federación.