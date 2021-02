Piden ayuda para comprar silla de ruedas de 400 mil pesos para niño con parálisis cerebral abandonado por su madre

Nació en el 2012 en Argentina producto de un parto prematuro, los médicos indicaron que debería permanecer por al menos cuatro meses en una incubadora y que el riesgo de muerte era inminente y que en caso de sobrevivir, quedaría con secuelas como ceguera o sordo.

Sin embargo, a pesar de tener todos los pronósticos en contra y pese al abandono de su madre, el pequeño Benjamín ha sobrevivido gracias al cariño y cuidados de su abuela paterna, aunque sí tiene parálisis cerebral.

Benjamín es un niño que puede expresar perfectamente todas sus emociones, le gusta el futbol y la música romántica. Su abuela indica que es un niño especial y sensible y que aunque no puede hablar, sus ojos son sumamente expresivos.

Su abuela cuenta que el niño, por su condición requiere de una silla especial que le ayudaría con la postura, pero esa tiene un valor de 400 mil pesos argentinos. Esta silla le ayudaría a Benjamín a mantener la postura que su cabeza necesita ya que no puede mantenerla erguida.

Su abuela está organizando una rifa para la colecta de fondos para reunir una cantidad de dinero y poder comprar la silla para su nieto, además indica que no es una tarea fácil ya que además de la silla de ruedas, Benjamín necesita de otros cuidados y tratamientos.

Contó que su madre hace dos años y medio que no visita a Benjamín y casi desde su nacimiento ella se ha convertido en su abuela-mamá.

Además de la silla de ruedas, el niño necesita un jarabe anti convulsiones que cuesta cerca de 8 mil pesos argentinos y que el sueldo de su padre, que es barrendero municipal, no le alcanza para todos los gastos.

En un futuro necesitará una cirugía de caderas y de los pies ya que tiene desvíos, su abuela dice que hará todo lo posible por ofrecerle a su nieto la mejor calidad de vida posible.

Para los que quieran colaborar con la compra de la silla u otro apoyo, Adriana, su abuela, pone a disposición los siguientes datos: mediante transferencia bancaria al CBU N° 0140145103506950565192 o mediante la app Mercado Pago al teléfono de Adriana: 1157977104.

La abuela de Benjamín dice que no es fácil cuidar a un niño en estas condiciones, sobre todo en las precarias condiciones económicas por las que atraviesa la familia, ya que a parte de la silla y el medicamento, Benjamín no puede consumir alimentos convencionales y que requiere de jugos y bebidas isotónicas, ya que de no obtener las sales necesarias se deshidrata con facilidad.

Toda la familia tiene que organizarse para trabajar y cuidar a Benjamín. "Mientras trabajo no dejo de pensar en volver a casa y ver a mi nieto", indicó.