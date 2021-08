Piden garantizar vacuna y prevención de Covid-19 para menores en México

México.- Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) excluir a los menores del proceso mundial de vacunación sería un acto de discriminación que obstaculizaría el retorno seguro y libre de contagios a las clases presenciales.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, manifestó un absoluto rechazo ante una posible resolución del Estado mexicano de dejar de adquirir dosis contra el covid-19 para niños, niñas y, en especial, para adolescentes que quedarían por fuera del proceso mundial de vacunación que se lleva a cabo en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hace unas semanas sobre los menores y la vacunación. En conferencia matutina apuntó que no se comprarán más vacunas, solo las necesarias, al considerar que no se puede estar sometidos y subordinados a lo que las farmacéuticas digan sobre vacunación de niños o terceras dosis. Más tarde, dijo que no descartaría vacunar solo a menores con problemas de salud.

Muertes de menores

Hasta ahora, la vacuna de Pfizer/BioNTech es la que se ha autorizado en Estados Unidos y México para su uso en menores a partir de los 12 años.

Las declaraciones del presidente resultan procupantes para las organzaciones, ya que las cifras del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) sobre la propagación del virus en menores dan cuenta de su impacto en la niñez.

Solo hasta el 25 de julio de 2021, 57 mil 490 niñas, niños y adolescentes en México, de los cuales 28 mil 441 son mujeres y 29 mil 49 son hombres, habían sido infectados. De ellos, 595 niñas, niños y adolescentes; 268 mujeres y 327 hombres, habían muerto a causas de la pandemia.

Vacunación

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, destacó que si bien la evidencia científica debe ser uno de los criterios rectores en esta decisión, la discusión sobre la subordinación a las farmacéuticas no debe guiar una decisión que debe estar orientada a garantizar derechos.

«La evidencia de los datos oficiales nos dice que cerca de 600 niñas, niños y adolescentes han fallecido en México por covid-19, de forma que minimizar o invisibilizar este impacto sobre la vida de nuestras infancias sería sumamente grave», sostuvo.

Añadió que resulta fundamental que las máximas autoridades en la gestión de esta pandemia no alienten decisiones para no avanzar en la vacunación, sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez. Lo anterior ya que dijo que esto se vincula con la estrategia del regreso a clases presenciales; de manera segura, ponderando los riesgos y derechos que tienen los menores mexicanos, así como la obligación del Estado en garantizarlos.

Regreso a clases

Ramírez, directora ejecutiva de Redim, sostuvo la reflexión sobre las muchas interrogantes del regreso a clases y en qué estado se encuentran actualmente las instituciones educativas y si estas cuentan con todas las condiciones físicas de salubridad, imprescindibles para recibir a los miles de niños, niñas y adolescentes que acudirán a las aulas.

De la misma manera, consideró que es oportuno recordar el compromiso que tienen las autoridades para asegurar también el acceso a insumos básicos de higiene, sobre todo en aquellas escuelas que carecen de infraestructura y servicios adecuados como escuelas rurales, semirrurales o aquellas ubicadas en municipios con baja densidad demográfica; tomando en cuenta que en la actualidad existen diversas colonias que se encuentran sin acceso al agua potable.

Actualmente, se calcula que 24 millones 597 mil 234 de niñas, niños y adolescentes (12 millones 137 mil 706 mujeres y 12 millones 459 mil 528 hombres) deberían estar inscritos para cursar la educación básica en el ciclo escolar 2021-2022 a nivel nacional, mientras que 4 millones 985 mil 5 de adolescentes (2 millones 562 mil 983 mujeres y 2 millones 422 mil 22 hombres) deberían también hacerlo en la educación media superior, según estadísticas educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el Ciclo escolar 2020-2021.

Cabe destacar que en 2020, 16.4 por ciento de las niñas, niños y adolescentes, entre 3 a 17 años, dejaron de asistir a la escuela en México, es decir, 5.3 millones. Este porcentaje disminuyó a 15.7 por ciento entre las mujeres, mientras que en el caso de los hombres aumentó a 17 por ciento.

En particular, una tercera parte de la población entre 3 y 4 años, un 36.5 por ciento, tampoco asistía a la escuela y una cuarta parte de las y los adolescentes de 15 a 17 años, el 27.1 por ciento, estaban sin estudiar, de acuerdo con información de Inegi, Censo 2020.

Para entender...

Salud mental

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, las clases serán presenciales a partir del próximo 30 de agosto, aunque todavía no se han revelado los lineamientos en todos los estados.

Al respecto, Tania Ramírez apuntó que el anuncio puede abonar el terreno para iniciar la recuperación de la interacción física y social como parte del desarrollo integral de las infancias, una de las poblaciones más afectadas por los efectos perniciosos que ha ocasionado la pandemia, tales como crisis de aprendizaje, problemas de salud mental, incremento del abandono escolar y trabajo infantil, entre otros. No obstante, dijo que se ve con preocupación y asombro un adelanto hacia la decisión de excluirlos de la vacunación, bajo el argumento de que aún no existe una recomendación de las autoridades sanitarias para hacerlo.

