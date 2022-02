Piden no subestimar la afectación de la variante ómicron en infantes

México.- El aumento en masa de los contagios en la cuarta ola ocasionada por ómicron, pone en riesgo a las poblaciones no vacunadas, en especial a los niños que, en países como México, aún no alcanzan el beneficio de la inmunización. Afortunadamente, los datos son alentadores para la población infantil, ya que la infección por SARS-CoV-2 en ellos suele ser benigna. Empero, la presencia de comorbilidades puede llevarlos a enfermar de gravedad, y es importante mantener cautela.

Debate recabó diversos datos relacionados a ómicron y solicitó la opinión de dos expertos: el pediatra e infectólogo Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, y el Dr. Mijail Suárez Arredondo, pediatra intensivista y subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa, quienes dieron sus recomendaciones.

Covid-19, ómicron y la cuarta ola en las infancias

¿Qué se sabe de ómicron?

La variante B.1.1.529 se notificó por primera vez a la OMS el 24 de noviembre de 2021 por epidemiólogos luego de un brote en Sudáfrica. El 26 de noviembre de 2021, la OMS clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante y le dio la denominación de ómicron. Ómicron es casi tan transmisible como el sarampión, que es el punto de referencia de alta transmisibilidad. Ha ocasionado un aumento masivo de casos en todo el mundo, acompañando el surgimiento de una cuarta ola de contagios en muchos países, incluyendo México.

¿Cómo ataca ómicron?

La variante se reproduce con facilidad en las vías respiratorias superiores, donde permanece; a las partículas virales les puede resultar fácil viajar en el material expulsado por la nariz y la boca, lo que permite que el virus encuentre nuevos huéspedes fácilmente. Ómicron evade la respuesta inmune, lo que le ayuda a replicarse con éxito y a distribuirse entre las personas. Según estudios, la variante es menos severa en su ataque a los pulmones, pero esto no significa que ha dejado de generar riesgos de padecimiento grave. La respuesta inmunitaria del huésped juega un papel importante en la gravedad de la enfermedad.

¿Qué implicaciones tiene para los niños?

Los niños pequeños tienen fosas nasales relativamente pequeñas, y los bebés siempre respiran por la nariz, lo que podría hacer que las afecciones de las vías respiratorias superiores con ómicron sean más severas para los niños que para los adultos. Datos en todo el mundo sugieren que no hay un aumento en el número de niños pequeños hospitalizados por ómicron, ni aumento de otras afecciones que podrían indicar una infección grave de las vías respiratorias superiores de los niños. Al padecer covid-19, originada por cualquier variante, los niños la sufren de forma generalmente más leve que los adultos, e incluso pueden llegar a ser asintomáticos. Muchos niños con síntomas no requerirán terapia específica, salvo las observaciones y cuidados necesarios para una infección respiratoria leve.

¿Cuáles síntomas tienen los niños con infección aguda o grave de covid-19?

Los signos y síntomas de la infección aguda por SARS-CoV-2 en niños pueden ser similares a los de los adultos, la mayoría de los niños pueden ser asintomáticos o tener solo algunos síntomas. Se desconoce la verdadera incidencia de la infección asintomática por SARS-CoV-2, pero se ha informado infección asintomática en hasta el 45 % de los niños que se sometieron a pruebas de vigilancia en el momento de la hospitalización por una indicación distinta a covid-19.

Los signos y síntomas más comunes de covid-19 grave con hospitalización son:

Fiebre

Náuseas/vómitos

Tos

Dificultad para respirar

Síntomas de las vías respiratorias superiores.

¿Qué tratamiento siguen los niños en caso de enfermar de covid-19? -

En el tratamiento de niños con covid-19 aguda, las recomendaciones son tratar la sintomatología y vigilar ante posible riesgo de progresión de la enfermedad del niño.

¿Qué consecuencias se conocen de la covid-19 en niños y niñas?

Se han descrito síntomas persistentes después de la covid-19 aguda en adultos, aunque la incidencia de estas secuelas en niños sigue siendo desconocida y es un área activa de investigación. Algunos estudios de imágenes cardiacas han descrito lesiones miocárdicas en atletas jóvenes que solo padecieron la enfermedad leve; se necesitan estudios adicionales para determinar las secuelas cardiacas a largo plazo.

La incidencia de muerte asociada a covid-19 en personas menores a 21 años es más alta entre los 10 a 20 años, especialmente los adultos jóvenes de 18 a 20 años. Las poblaciones étnicas más afectadas entre los 10 a 20 años son los hispanos, negros e indios americanos/nativos de Alaska.

Una alta proporción de los casos fatales de covid-19 pediátrico ha sido en niños con condiciones médicas subyacentes, más comúnmente enfermedad pulmonar crónica, obesidad y trastornos neurológicos y del desarrollo.

¿Es peligrosa la covid-19 en niños?

Covid-19 en los niños tiene una mortalidad cercana al 0.04 por ciento, según cifras en el mundo, muy baja comparada con cerca del 1 por ciento que tienen las personas vacunadas y del 3 al 5 por ciento de las personas no vacunadas. Sin embargo, no debe subestimarse al virus, porque los niños sí están enfermando, sí hay niños que se están poniendo graves y más lo que tienen comorbilidades. Urge que se acelere la vacunación y se amplíe, ya que solo se ha aprobado en México en los niños mayores de 12 años. Es importante continuar haciendo conciencia con el cuidado de las medidas sanitarias para evitar contagios.

¿Qué hago si mi hijo se infecta de covid-19?

Si hay contagios en casa, es normal que los papás y familiares de los niños se preocupen. Aquí la recomendación es mantener la medida de la sana distancia en lo posible, el uso de cubrebocas y el lavado de manos; y mientras el niño no presente síntomas, no hay por qué alarmarse, solamente mantener la vigilancia. Cuando un paciente pediátrico ha tenido contacto con un caso positivo de covid-19 y el paciente empieza a presentar manifestaciones respiratorias y fiebre, ahí sí se recomienda acudir a consulta médica; pero mientras el paciente se mantenga asintomático, solo establecer vigilancia. La fiebre es uno de los principales datos de alarma frente a covid-19 en nuestros pacientes infantiles, la recomendación es no automedicar. Si el paciente presenta fiebre, es mejor acudir a consulta. En caso de haber hospitalización, el paciente se egresa cuando no tiene dificultades para respirar y que ya haya tenido de dos o tres días sin fiebre. Si hay algún paciente que recién se egresó del hospital y vuelve a presentar fiebre, lo ideal es que acuda a consulta porque podemos estar ante un cuadro de sobreinfección o de una infección agregada, o que la evolución de covid esté empeorando.

¿Qué se recomienda a la población?

La vacunación sigue siendo una de las mejores opciones de prevención, obviamente, junto a todas las medidas preventivas que se han venido manejando prácticamente desde el inicio de la pandemia, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia y el aseo adecuado de las manos; pero, invariablemente, la vacunación de la población adulta ha tenido un efecto positivo en cuanto a la prevención de esta enfermedad. Hay que llevar a vacunar a los niños. Cuando una vacuna se autoriza es porque ya está ampliamente estudiada, porque tiene respaldo científico, porque tiene evidencia clínica que respalda su seguridad para su administración. Hay que promover la vacunación. En los grupos ya autorizados, hay que aplicarnos los refuerzos a los que nos tocan; junto con la vacunación, las medidas preventivas son las mejores medidas ante la cuarta ola.

Entre los niños y niñas, ¿quiénes tienen riesgo de padecer covid-19 grave?

Los infantes con antecedentes de situación médica compleja, por ejemplo:

1.- Deterioro neurológico 2.- Retrasos en el desarrollo 3.- Síndromes genéticos, incluidos la trisomía 21 4.- Desórdenes metabólicos, como la obesidad o la diabetes infantil 5.- Enfermedad cardiopulmonar crónica 6.- Inmunocompromiso 7.- Otros.

Más datos de implicaciones y riesgos

El SARS-CoV-2 se ha asociado con un síndrome inflamatorio potencialmente grave en niños y adultos jóvenes. (síndrome inflamatorio multisistémico en niños [MIS-C])

Los datos recolectados en el mundo indican que la mayoría de los niños mayores de 2 años hospitalizados con covid-19 tenían afecciones subyacentes, siendo la obesidad, la enfermedad pulmonar crónica y el estado inmunocomprometido las afecciones más determinantes para desarrollar gravedad de la infección, especialmente en adolescentes. En el caso de los niños menores de 2 años, el riesgo mayor fue el haber sido bebé prematuro. De acuerdo a los síntomas, algunos niños y niñas podrán ser candidatos a recibir tratamiento antiviral. Si la evaluación indica el desarrollo de la enfermedad de moderada a grave, se puede apoyar con aplicación creciente de oxígeno, según la necesidad, pudiendo recurrir a la oxigenación de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva u oxigenación por membrana extracorpórea. Se puede apoyar el tratamiento de los niños en estado de moderado a grave con antiinflamatorios esteroideos, antibióticos, otros medicamentos y terapias médicas que el especialista a cargo considere pertinentes.

Entrevista con el doctor infectólogo y pediatra Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología

¿Qué se ha visto en México?

En México, el número de contagios ha venido en incremento con cada nueva ola, ya que la variante dominante ha sido cada vez más contagiosa, y porque la gente ha tomado libertad para hacer su movimiento en la vida, ayudada de los cambios de los semáforos epidemiológicos. En la cuarta ola, la gente se está contagiando muchísimo más. Con la variante ómicron, una persona contagia entre 18 a 20 personas, al ser más contagiosa, y sumar a esto que la socialización de la gente es más frecuente, los casos aumentan de manera exponencial. El virus, en esta cuarta ola, está llegando a personas vacunadas, en su mayoría con dos dosis. Está llegando a un organismo que ya se defiende parcialmente, aun así, está generando impacto en la población de todas las edades, en especial en los no vacunados. Esta nueva ola podría impactar más en los niños, ya que ahora están más expuestos al levantarse los confinamientos en las escuelas y es una población que no está inmunizada.

Entrevista con el doctor Mijail Suárez Arredondo, pediatra intensivista y subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa

¿Qué sucede en Culiacán, Sinaloa?

Durante el inicio de la cuarta ola, no hemos tenido cuadros severos en el Hospital Pediátrico, la mayoría han sido cuadros de covid-19 autolimitados, requiriendo hospitalización no prolongada y que no requieren de ventilación mecánica, son paciente que han presentado cuadros más leves. Tampoco ha habido un incremento en las hospitalizaciones: lo máximo de hospitalizaciones que hemos tenido por covid-19 ha sido de tres pacientes en el área Covid del Hospital Pediátrico. No hemos tenido más de 10 pacientes juntos hospitalizados por covid-19 y, haciendo un total, no hemos superado los 15 pacientes en lo que va del mes (del primero de enero al 26 de enero).

El número de los casos y la severidad de los casos ha sido menor. Nosotros atribuimos este comportamiento tanto a la variante ómicron como al efecto de la vacunación en adultos, que ha protegido a los niños de infectarse. Creo que eso ha limitado muchísimo la tasa de contagios y también la severidad de los cuadros. El comportamiento de ómicron ha sido, entre comillas, “más noble”, y sí, con mayor afectación a vías aéreas superiores. Los cuadros sí se han limitado a vías aéreas superiores, con resolución rápida, y sin llegar a una gravedad importante. A lo máximo que hemos llegado es a colocar oxígeno en mascarilla.

Afortunadamente, sigue siendo la población pediátrica la menos afectada en comparación con la población adulta.