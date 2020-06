Piden no usar pruebas de inmunidad como 'mecanismo de seguridad' 

Cd. de México, México.-Con base en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que las pruebas no deben ser tomadas como "mecanismo de seguridad" ante el coronavirus.



Durante la conferencia vespertina, el funcionario afirmó que no hay evidencia científica que respalde al 100 por ciento la inmunidad tras haber padecido la infección.

Por muchas razones, en primer lugar porque aún no se conoce con suficiente precisión en qué momento se desarrollan los anticuerpos, hasta qué niveles pueden estar presentes en la sangre en una persona que pudiera haber ya presentado la infección, señaló.

También, López-Gatell afirmó que se desconoce si estos anticuerpos pueden neutralizar al virus de Covid-19.



El hacer pruebas de inmunidad no se considera una alternativa útil, hay una recomendación explícita de la OMS desde el 24 de abril, no se ha cambiado la postura, mañana la vamos a proyectar, y la recomendación es: No se usen las pruebas de anticuerpos como un mecanismo de seguridad de que ya se está protegido de la infección.