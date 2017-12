Pierde su pierna, se ríe de sí misma para hacer conciencia

Con apenas 18 años, esta chica miró un cambio radical en su cuerpo; un accidente en motocicleta le hizo perder una pierna. A pesar de su dolor y sufrimiento no se dejó vencer. Su nombre es Sofía Clavelis. El accidente ocurrió el pasado 2 de mayo cuando ella y su novio tripulaban una motocicleta en Argentina, según publica el portal Minuto Uno.

La joven relató que la moto en que ella y su novio viajaban fue rozada de costado por otra moto, ambos fueron lanzados al asfalto, rodaron unos metros hasta quedar tendidos en el asfalto.

Me re apure para atarme los cordones y me di cuenta que igual no me los puedo pisar, libre de peligros �� pic.twitter.com/Zs7ZxwSEN9 — Tipita (@Sofia_Consuela) 3 de diciembre de 2017

Sofía despertó en el hospital, su familia le comunicó que para salvar su vida, le tendrían que arrancar una pierna.

"Lo primero que hicieron mis papás fue decirme las ventajas y todo lo que se venía. Me acuerdo que los ví que estaban por llorar y les dije que iban a tener una hija flamenco, se me pasó el miedo porque me di cuenta que estábamos unidos por la misma causa”, relató a minutouno.com.

El 6 de junio se realizó la cirugía. Ella entró tranquila al quirófano, pues ya había aceptado que su pierna no estaría, pero el despertar no fue nada bueno. La morfina que se le había puesto para la operación se quedó atrapada en el catéter y no hizo efecto.

En dos días no quiso ver a su familia, los mismos dos días en que ella no se animaba a verse, "miedo tremendo a no aceptarme" , dijo.

A un año de mi egresado, igual me quedaban bien las 2 piernas nunca más me tiro de una moto we pic.twitter.com/ETQMbkDNXd — Tipita (@Sofia_Consuela) 1 de diciembre de 2017

A pesar de ello y pasar ese trago amargo, la chica no se dejó vencer. Decidió que usaría su tragedia para divertir y para hacer conciencia entre los jóvenes.

Recuerda que usó su buen humor para que su familia no se sintiera mal. Ahora usa su sentido del humor a través de Twitter, donde muestra su realidad del modo más entretenido.

Ni que hablara sólo de eso, soy mucho más que una mina sin una pierna https://t.co/bk3FAKSFvU — Tipita (@Sofia_Consuela) 4 de diciembre de 2017

A dejado a un lado su condición, que lejos de estancarla le ha dado un impuso para perseguir sus sueños. Ella pretende ser nutrióloga y se niega a ser "una sin pierna" más.

algunos tuits en la cuenta de @Sofia_Consuela:

El otro día me hice una carita para que diga que si pic.twitter.com/bPDrU7bgOO — Tipita (@Sofia_Consuela) 24 de noviembre de 2017

Cosas que ya no me pasan pic.twitter.com/X908DG4GNM — Tipita (@Sofia_Consuela) 30 de noviembre de 2017

Con información de minutouno.com