Pitiriasis alba, condición que afecta en la infancia

México.- La Pitiriasis alba es una condición de la piel frecuente en los niños que se caracteriza por la aparición de parches de color claro en diversas zonas. La causa de su aparición es desconocida pero se cree que puede estar ligada con la dermatitis atópica (eccema).

Esta condición es más frecuente en niños de piel oscura, suele comenzar con un parche color rojo y escamoso, redondo u ovalado. Generalmente la pitiriasis alba aparece en la cara, la parte superior de los brazos, cuello y la parte media del cuerpo.

Cuando la pitiriasis alba desaparece suele dejar una marca color claro (hipopigmentación) que suelen enrojecerse con el contacto con el sol. De acuerdo a la Revista Médica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, la pitiriasis alba fue descrita por primera vez en 1860 y actualmente está clasificada como una dermatosis inflamatoria benigna. Tiene su inicio generalmente en la edad preescolar y escolar entre los 6 y los 16 años de edad.

Aunque se desconocen las causas de la aparición, se sabe que los factores ambientales son importantes o desencadenantes de esta como:

Cambios de temperatura

Cambios de altitud

Exposición solar (factor ha sido el más relacionado con la aparición de pitiriasis alba)

Hábitos de higiene como:

Uso excesivo de jabones abrasivos

Esponjas

Duración prolongada del baño

Estos hábitos son muy frecuentes en niños, favorecen la presencia de estas lesiones.

Tratamiento

El tratamiento para la pitiriasis alba se concentra en evitar los factores que desencadenan o alteran la piel. Se recomienda que las personas con esta condición no tengan un baño con periodos prolongados, no más de cinco minutos y no deben ser con agua muy caliente.

Los jabones deben ser no irritantes y aun así ser utilizados en cantidades limitadas; la aplicación de emolientes luego del baño disminuye los efectos irritantes y resecantes. El contacto con otros agentes irritantes como perfumes y productos que contengan solvente también debe ser evitado.

El médico puede recomendar también: