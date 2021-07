Población sufre problemas de salud mental por pandemia, solo 13.54% pide ayuda

México.- Aun cuando las personas participantes en un sondeo manifiestan afecciones a su salud mental debido a la pandemia, solo un 13.54 por ciento dijo que ha solicitado ayuda profesional; el resto, un 86.46 por ciento, dijo no hacerlo.

El dato se recabó de un ejercicio estadístico aplicado a 100 lectores de Debate a través de un vínculo en grupos de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, redes sociales como Facebook y Mailing, del día del 8 al 9 de julio.

El sondeo se hizo con la intención de conocer si los lectores de Debate (mayores de 18 años) sufren o han sufrido dificultades con su salud mental provocada por la pandemia. Se solicitó la opinión de tres expertos que comentaron acerca de las respuestas de los internautas: la psicóloga Iris Marlenne Espinosa Gallardo, la psicóloga Olivia Janeth Quintero León y el sociólogo Isaac Tomás Guevara Martínez, quienes comentaron que el hecho de que no busquen ayuda es preocupante, y que quizá falta más difusión de los programas de salud mental y más socialización del tema.

Se reflejan daños psicológicos

Para el sociólogo Tomás Guevara, al observar las respuestas de la encuesta no le fue difícil percatarse de que se tiene una sociedad con daños psicológicos por la pandemia, en especial porque las personas aún reflejan emociones negativas, lo cual pudo responderse en la pregunta cinco.

Al indagar qué sentires han experimentado debido a la pandemia los participantes, casi un 13 por ciento respondió experimentar incertidumbre; apenas 1.38 puntos abajo, un 11.49 por ciento de las personas viven estrés, y un 11.26 por ciento vive experimentando miedo. En cuarto lugar, las personas tienen como experiencia frecuente la tristeza, pues 11 de cada 100 respondieron sentirla. La ansiedad ocupó un quinto lugar, con el 10.11 por ciento de las opiniones.

El resto de personas se halló en el rango menor del 10 por ciento en cada reactivo, y de mayor a menor eligió experimentar agotamiento emocional, frustración, insomnio, irritabilidad, ira. Solo un 2.76 por ciento de los participantes declaró no tener ningún problema.

Padecimientos en desatención

Para el sociólogo, esto hace evidente el problema, sin embargo, la mayoría de personas no se atiende con ningún especialista.

La pregunta seis de la encuesta estuvo destinada a conocer si las personas han pedido ayuda terapéutica durante la pandemia, para tratar sus problemas emocionales, bien sea de un psicólogo, psiquiatra o médico general.

Sorprendentemente, el 86.46 por ciento de las personas dijo que no lo hacía, una mayoría rotunda para los especialistas. Tomás Guevara cree que esta mayoría puede deberse a que la gente se resiste y “cree que no es necesaria (la atención de la salud mental), que de manera autosuficiente puede trabajar la situación en la que se encuentra”; por su parte, la psicóloga y coordinadora en Igualdad de Género en la Secretaría de Salud, Marlenne Espinosa, analiza que la mayoría de quienes respondieron el sondeo son varones (un 60.87 por ciento), y esto influye en el hecho de que no vayan a atenderse, pero también ocurre en mujeres “desencadenamos varios procesos psicológicos: miedo, incertidumbre, tristeza; sin embargo, no los tomamos en cuenta y no acudimos ni siquiera para orientación”, lamentó.

Por su parte, la psicóloga Janeth Quintero, especialista en apoyo emocional, se da cuenta de que aún hay mucho estigma alrededor de la salud mental, que no acuden porque creen que solo acuden “los locos”, pero que es muy importante, ya que el no atender la salud mental puede llevar a padecimientos psicológicos incapacitantes: “es necesario saber identificar cuando no se puede solo, para así poderse acercar a las unidades de salud que ofrecen ayuda en estos casos”, destacó.

Noticias y dudas del futuro

Entre los sentires más frecuentes de las personas está la incertidumbre, y esto también se vio reflejado al preguntarles a los participantes cuál era su sentir respecto a las noticias de la pandemia (pregunta siete), pues la incertidumbre fue muy alta, con un 54.46 por ciento; le siguió la ansiedad, con 19.64 puntos porcentuales; las opciones sentir miedo o ningún sentimiento empataron con 11.61 por ciento y el 2.68 por ciento, dijo que no le interesaba ver noticias.

Para Marlenne Espinosa, esto puede darse debido a que es una enfermedad nueva y, en gran parte, aún desconocida. Por otro lado, las personas conviven con las dudas que la pandemia les ocasionan y piensan en el futuro de manera incierta, pues no saben si enfermarán ellos o sus familiares, si estarán bien o no y todo ello les ocasiona esos sentires de incertidumbre, ansiedad, miedo e incluso el desinterés.

Por su parte, Guevara comentó que los sentires relacionados a la incertidumbre tenían dos fuentes principales: la primera, son las fuentes de información no oficiales, no autorizadas, que se basan en el rumor y las noticias falsas, y, segundo, que en las noticias oficiales hay poca información detallada, y solamente se expone la idea general.

“La idea de que los contagios están aumentando y que parece que la vacuna no está protegiendo tanto a la gente, por ejemplo”, dijo, explicando uno de tantos casos, que al saberse dejan a las personas en incertidumbre porque no hay un camino a seguir o una explicación clara de la situación.

Algo similar respondió Janeth, quien comentó que la incertidumbre se debe a tanta nota amarillista donde se expone la noticia de manera que ocasiona pánico, ya sea que hablen de contagios, muertes, vacunas o del virus.

Situación prolongada

Las personas fueron cuestionadas por su sentir actual frente a la pandemia (pregunta dos). 31 personas de cada 100 dijeron sentirse medianamente alarmadas y 28 de cada 100 dijeron estar muy alarmadas, y un 7 por ciento se siente extremadamente alarmado, lo que da un 66 por ciento de personas con sentimientos de alarma frente la contingencia sanitaria.

Para Janeth Quintero, esto puede deberse a que existe una lucha constante de las personas para sustentar las necesidades económicas del hogar, que a su vez empujan a las personas a salir de casa a buscar el sustento, tomando en cuenta que en la pregunta ocho un 17.3 por ciento dijo haber perdido sus empleos.

Todo esto conlleva el temor hacia exponerse al virus y enfermar de covid-19, e incluso de contagiarlo, puesto que es algo vivido por el 16.44 por ciento de las personas, e incluso con el temor de que fallezca algún familiar (el caso del 20 por ciento de los participantes).

Lo anterior se relacionaría a las respuestas de la pregunta tres, en la que las personas responden sentirse más negativas, un 38 por ciento dijo estar así, mientras que un 36 por ciento sigue igual y un 26 por ciento dijo estar más positiva; según Quintero, la negatividad respondería a un cansancio de las personas ante la situación de incertidumbre actual, en la que no se ve luz.

Los que están igual, para Espinosa, son aquellas personas que quizá se encuentran experimentando cierto respiro en sus vidas y, por otro lado, las que están más positivas quizá sea quienes ya se han vacunado o estaban a espera de la vacuna, pues gran parte de la población que participó está en las edades mayores de 30 años, a quienes correspondía haberse vacunado o vacunarse próximamente.

Trabajar, salir, sobrevivir

Para Guevara, es preocupante que las personas salgan mucho durante la semana, ya que una mayoría del 47 por ciento dijo salir de cinco a siete días por semana (pregunta uno), esto es comprensible si salen a trabajar, piensa el sociólogo; Marlenne Espinosa, por su parte, dijo que coincide con el hecho de que son hombres la mayoría que respondió el sondeo, por tanto, son quienes llevan sustento al hogar, puesto que son quienes menos despidos han tenido durante la pandemia. Quedaron en segundo lugar los que salen de 1 a 3 días de casa, con 33 puntos de 100; en tercer lugar salen de tres a cinco días, con el 17 por ciento, y no contemplan salir ningún día alrededor del 3 por ciento, una minoría, que quizá sean personas vulnerables, destacó Guevara.

El 55 por ciento de los participantes de la encuesta dijo tener ingresos suficientes durante la pandemia (pregunta tres), pero para un 38 por ciento no lo han sido; mientras que el 7 por ciento sufre de no saber cómo le irá en el futuro.

Para Marlenne, esta cantidad de personas con seguridad económica coincide con que es una mayoría masculina y en edad productiva, mayor a 30 años, los que contestaron las preguntas del sondeo, algo para no dejar de lado y que, según los tres expertos, aún con cierta estabilidad económica que se refleja, las personas sufren de mucha incertidumbre, estrés y negatividad, además de una carencia rotunda de cuidados de su salud mental, que a estas alturas de la pandemia resultaría inverosímil para ellos.

“A mí me parece que lo más lamentable es el hecho de que la gente no perciba, no incluya en su universo de opciones la posibilidad de recibir ayuda profesional”, dijo Guevara. Por su parte, Marlenne cree que no existe cultura adecuada de la salud mental y que basta ver este tipo de resultados para darnos cuenta, pues si bien hay mucho por lo cual preocuparse, la salud mental debe ser una prioridad vital ante la pandemia que se vive, pues de eso depende nuestro desempeño general y el cuidado de los seres queridos, concluye.

El Dato

Apoyo psicológico

Ante situaciones de crisis durante la pandemia, puede solicitar apoyo psicológico a las líneas: Estoy Contigo: 55-70-89-39-74; Psicólogos sin Fronteras: 55-47-38-84-48; Red de Sostén Emocional para Familiares en Duelo: 55-41-65-70-00; Asociación de Psicólogos, Región Noroeste: 669-165-8566 y en todo México a la Línea de Vida: 800-911-2000 o consultar los teléfonos incluidos en la liga: https://cutt.ly/im00l52.

