¿Podrás vacunarte contra la Covid-19? Especialistas señalan los retos de México

México.- Si bien, México ha anunciado un plan de vacunación COVID-19, desde la espera y durante el recibimiento de las primeras vacunas Pfizer y BioNTech para su uso de emergencia contra el virus, expertos entrevistados por DEBATE mencionan que hay muchos retos que el Gobierno todavía no reconoce y que deberían estar siendo resueltos.

Los especialistas en políticas de salud, logística y cadenas de abastecimiento destacaron para DEBATE que se cuenta con un calendario poco realista de vacunación y no se tienen ni los insumos asegurados, ni una logística planeada. Además, mencionaron que México no tienen al 100 por ciento su infraestructura terrestre que permita la distribución al interior del país, lo que podría propiciar el rezago.

Rosa María Wong Chew, jefa de subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, puntualizó por su parte que, si bien las vacunas han demostrado su eficacia, lo que se tiene que ver es si en la vida normal evitan o no evitan la enfermedad.

Plan y toma de decisiones

La Secretaría de Salud anunció en un inicio que la vacunación contra la COVID-19 iniciará en la última semana de diciembre y los primeros en recibir la dosis serán 125 mil profesionales de la salud, que corresponderían a 250 mil dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech aplicable en dos dosis. Hasta ahora han comenzando a llegar las primeras 3 mil dosis y han vacunado a personal de la salud de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la estrategia de vacunación comprende cinco etapas. La primera sería de diciembre del 2020 a febrero de 2021 para el personal de la salud de primera línea contra la COVID-19, la segunda será de febrero a abril de 2021 para el personal de la salud restante y personas de 60 y más años, la tercera etapa sería de abril a mayo del 2021 para personas de 50 a 49 años, la cuarta de mayo a junio de 2021 para personas de 40 a 49 años y la quinta, y última, etapa de junio de 2021 a marzo de 2022 para el resto de la población.

Xavier Tello, analista y asesor de políticas sanitarias y consultor sanitario, mencionó para DEBATE que el plan es muy escueto, muy pequeño y se esperaba bastante más elaborado.

Opinó que el plan debería llamarse, «Plan sobre las primeras 250 mil dosis que vamos a tener», ya que consideró que, después de eso, no dice más cosas. «El antecedente es que, afortunadamente, tenemos 250 mil vacunas de Pfizer y BioNTech, que van a ser aplicadas a 125 mil profesionales de la salud, ¿quiénes son esos 125 mil personales de la salud? ¿Médicos, enfermeras, personas de laboratorio, intendencia? No lo sabemos y ¿por qué solamente en dos sedes?, que son la Ciudad de México y Coahuila. Todo esto no continúa después con algo. Lo que tenemos solamente fueron 10 diapositivas de Power Point con muy buenas intenciones y un calendario poca realista», mencionó el experto.

Sabemos, por ejemplo, que la región sur no cuenta con la infraestructura necesaria o todos los caminos requeridos para llegar a comunidades que a veces están muy marginadas

Juan Carlos Montoya. Experto en logística y cadena de abastecimiento

Estados no pueden comprar vacuna

Por ejemplo, dijo que el plan contempla que todos los adultos de más de 40 años deberán estar vacunados para cuando llegue el verano, aunque hizo hincapié en que el canciller Marcelo Ebrard también dejó entrever que México va a tener lejos de las 250 mil dosis, realistamente, por lo menos hasta el mes de abril.

«Moderna, si tiene autorización de uso de emergencia, como lo tienen Pfizer y BioNTech, no estaría entregando antes de abril, ni estaría entregando algún otro laboratorio», aclaró.

En las últimas semanas, gobernadores de los estados que conforman la Alianza Federalista en México han exigido a Andrés Manuel López Obrador que les permita comprar de forma individual la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech.

El propio AMLO señaló recientemente que las vacunas no pueden estar en manos de «politiqueros». Sin embargo, Xavier Tello aclaró que el permitir comprar las vacunas a estados o no es un falso dilema. Explicó que, desde su experiencia, la vacuna no está en venta porque no tiene un registro sanitario en ningún lugar del mundo.

Agregó que solamente la vacuna de Pfizer y BioNTech ha tenido hasta el momento autorización de uso de emergencia, y por eso no es posible que funcione para venta. «Las vacunas, medicamentos y dispositivos médicos pueden ser comercializados en México cuando tienen un registro sanitario. La vacuna y las vacunas no tienen registro sanitario porque todavía no terminan sus estudios clínicos. Como han salido bien y como urgen, tienen autorización de uso de emergencia en cuatro países: México, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Tal vez en Europa esta semana.

Eso no permite que sean compradas. Cuando sí tengan registro, seguramente van a tener sus marcas y cualquiera va a ir a comprarlas», aclaró el experto en políticas sanitarias.

Explicó que hasta el sexenio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México vacunaba fuertemente a las personas, incluso hasta en el Metro, porque el Gobierno de la Ciudad de México, además de esas vacunas, adquiría las propias a los laboratorios porque estaban disponibles, por ser vacunas comerciales.

Sin embargo, insistió que estas para COVID-19 no están a la venta y no hay manera de que la compre nadie.

«Eso es un falso dilema. Ahora, lejos de la compra, donde sí deberían participar, ayudando a la iniciativa privada, es en la distribución, pero el Gobierno federal no quiere hacerlo; primero que nada, porque se peleó con los distribuidores especializados, ellos tenían redes de frío, sistemas y pudieran estar ayudando, como ahorita se está haciendo en Estados Unidos. Creo que debería participar, sí, pero no es posible que la compren y la adquieran», reafirmó.

Cadenas de distribución

Juan Carlos Montoya, experto en logística y cadena de abastecimiento de la Universidad La Salle, mencionó para DEBATE que una de las ventajas que tiene México para la llegada de las vacunas es la apertura comercial a nivel mundial, porque eso permite que el país tenga aeropuertos o puertos con la capacidad para recibir mercancía de los distintos orígenes para importación y para exportación, además de las conexiones con las aerolíneas y las líneas navieras.

Sin embargo, una desventaja, o parte de las desventajas que podrían llegar a tener el país, es la cuestión de la infraestructura terrestre para la distribución a nivel nacional. De inicio, Juan Carlos Montoya mencionó que no todos los estados cuentan con la misma infraestructura, es decir, llegar a ciertos puntos, hasta ahorita, resulta complicado con mercancías genéricas, y esto no va a cambiar; así que consideró que realmente se convierte en una traba. «No todos los caminos están al 100 por ciento pavimentados para ciertos tipos de equipos, lo que podría producir que tarden más tiempo del debido, sabiendo que son vacunas y que tienen una caducidad y del otro lado también está la cadena fría», comentó.

Al respecto, el especialista hizo hincapié en que México está posicionado a nivel Latinoamérica como uno de los principales, sino es que el principal, con una infraestructura suficiente para la cadena fría. Algunas vacunas, mencionó, requieren un nivel de enfriamiento específico y aseguró que sí se cuenta con algunas infraestructuras, pero para el volumen que se requiere, no la consideró suficiente.

Además, mencionó que, para el tema de la distribución, los tiempos van a jugar un papel preponderante en las entregas y también un poco en contra.

Indicó que la primera fase de vacunación que propone el Gobierno es para el personal y el equipo médico y, evidentemente, la cantidad o puntos de distribución son relativamente pocos, contra lo que sería vacunar a toda la población; entonces, opinó que hasta ese punto podría ser más sencillo y ubicable por zonas y hospitales. «La infraestructura, probablemente, donde va a comenzarse a ver si se cuenta o no se cuenta o si hace falta creo que va a ser a partir de la segunda o tercera fase que comenta el Gobierno, acorde a su plan», aclaró.

Rezagos sociales

Juan Carlos Montoya, experto en logística y cadena de abastecimiento de La Salle, lamentó que, ante esos retos, el rezago se convertiría en un problema. Precisamente, indicó que esas comunidades o esos grupos sociales, esas pequeñas ciudades que se encuentran más lejos, son las que van a tener este rezago al momento de recibir la vacuna. «Sabemos, por ejemplo, que la región sur no cuenta con la infraestructura necesaria, o todos los caminos requeridos, para llegar a comunidades que a veces están muy marginadas», explicó.

Pero, ¿es costoso comenzar la cadena de distribución? En cuanto a infraestructura, el experto dijo que sí pudiera ser muy costoso, sobre todo la cadena fría, ya que es una estructura muy específica, demasiado especializada, que conlleva muchas condiciones acorde a lo que se requiere en cada una de las regiones geográficas. No obstante, coincidió en que la iniciativa privada es quien puede apoyar; que si bien ya se usa, no es tan grande, pero sí es especializada.

«Construir un contenedor para cadena fría, más allá también de la inversión, que obviamente es alta, definitivamente el tiempo ya lo tenemos encima, ya nos comió, definitivamente. No está listo tan rápido ese tipo de situaciones», lamentó.

Realmente funcionan?

Rosa María Wong Chew, jefa de subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, mencionó que las vacunas hasta ahora probadas contra el COVID-19 tienen estudios de efectividad con más de 40 mil, 30 mil o 60 mil voluntarios, y es ahí donde se está viendo si son seguras o no. De igual forma, explicó que estas ya pasaron la fase 1 y 2 para ver la seguridad. Wong Chew hizo hincapié para DEBATE que lo que se tiene que ver es si en la vida normal evitan o no evitan la enfermedad.

Destacó que el programa nacional de vacunación en México es uno de los más completos de todo el mundo, es el que más vacunas tiene dentro del programa y desde hace muchísimos años cuenta con una estructura para manejar vacunas de entre dos y 8 grados. Entonces, consideró que si México tiene una vacuna que se pueda conservar entre 2 y 8 grados, y que sea muy eficaz, se podrán poner al resto de la población.

«La ventaja es que hay diferentes tipos de vacunas, que tienen diferentes características, que se pueden poner de acuerdo a la necesidad; pero de que México tiene una logística para poner vacunas entre 2 y 8 grados, esa es una red que existe desde hace muchos años y el programa nacional de vacunación», destacó. Opinó que la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es muy efectiva, seguramente se pondrá en ciudades donde haya las refrigeraciones que necesita, de 72 grados bajo cero.

En su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V han presentado solicitud y documentación necesaria a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar estudios clínicos y obtener la autorización en México.

Xavier Tello, analista y asesor de políticas sanitarias y consultor sanitario, puntualizó al respecto para DEBATE que el que se tengan en México estudios clínicos de fase tres es una buena noticia, por dos razones: la primera, dijo, porque da la capacidad de crear una experiencia clínica en el país y, la segunda, porque cuando se necesite hacer un registro, Cofepris va a saber que ya tuvo experiencia en la población mexicana.

Además, el experto mencionó que eso pone en preferencia cuando se logre vender. En este momento, enfatizó, apenas están corriendo los estudios y todavía falta; si se corre con suerte y todo va bien, podría estar en el país a finales de la primavera.