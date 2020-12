Política sanitaria en México ha impactado el combate de la Covid-19

México.- El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, llegó a declarar a inicios de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, cuando comenzaba a aumentar el número de contagios, que se había domado la pandemia y que se veía una luz al final del túnel. Sin embargo, lo que se ha visto es que México lleva nueve meses con contagios que se incrementan día a día, aseveró Juan José Ramírez Bonilla, profesor-investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, autor del libro inédito El túnel sin final. La política sanitaria contra el SARS-CoV-2 en México.

Partiendo de las condiciones mismas que planteó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en las que argumentó que la pandemia de Covid-19 estaba bajo control, Ramírez Bonilla afirmó que, más que un control, lo que se ha visto es un fracaso en la política sanitaria contra el SARS-CoV-2: "López-Gatell decía que para poder considerar que la pandemia estaba controlada era necesario abatir 95 por ciento el máximo de los contagios registrados, y él se planteaba un máximo de 6 mil contagios, y las fechas que daba eran entre el 8 y 10 de mayo. Sin embargo, llegó el 10 de mayo, y las cifras que él avanzaba fueron rebasadas ampliamente por el número de contagios registrados", comentó en entrevista para Debate.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con Ramírez, durante este periodo, y hasta finales de julio, el número de contagios fue incrementando, y, en ese contexto, decidieron suspender la Jornada Nacional de Sana Distancia para pasar a la nueva normalidad, sin haber abatido 95 por ciento de los contagios alcanzados. Eso fue, para el experto, el primer indicio de un fracaso de la política sanitaria, pues no cumplieron con las condiciones que ellos mismos había establecido, comentó.

Factores del malogro

Un fracaso, resultado de la conjunción de tres factores: el primero, comentó que es un factor estructural, pues hay que tomar en consideración que la mayor parte de la población no está en condiciones de vivir una cuarentena prolongada porque sus ingresos son extremadamente bajos, con una capacidad nula de ahorro, y por tanto están obligados a ganar el sustento día a día. "Esto en una pandemia demasiado prolongada para este sector de la población. Es imposible que puedan mantenerse encerrados", comentó.

En segunda instancia, subrayó un factor de carácter cultural, ya que opinó que la cultura popular política de todos los estratos sociales está basada en una especie de desestimación por la vida propia, y, por lo tanto, todavía más grande por la vida de los demás, por ello agregó que existe esta actitud de no importar si uno se muere o de estar enfermo y contagiar a los demás, pues "al fin y al cabo lo importante es vivir el momento", dijo.

Sin bien en acontecimientos anteriores los mexicanos han demostrado su solidaridad, en terremotos, tragedias o desastres naturales, en este 2020 con la epidemia se pudo observar otra faceta de la cultura mexicana, basada en esta desestimación por la vida, como la frase de José Alfredo Jiménez que sintetiza lo que estamos viviendo: "La vida no vale nada", pues en nuestra sociedad aún no está arraigado el principio fundamental del individualismo, que es a fin de cuentas la base de las sociedades modernas que se construyen en sistemas democráticos y en los cuales hay corresponsabilidades de los individuos para poder mantener al coerción social, y lo que se ha visto en México es que eso no existe en nuestro contexto, dijo.

El tercer factor correspondería a la misma política sanitaria, explicó el experto, ya que desde el principio hubo decisiones tomadas de manera consciente por los responsables de esta política que apuntaron hacía el fracaso, ejemplo de ello es que previo al registro del primer infectado en México, Hugo López Gatell ya aceptaba que en México era imposible la contención de la pandemia, cuando la contención es un método que permite prever y limitar al máximo el inicio de los contagios.

En ese momento, la misma OMS todavía indicó que había condiciones para contener el virus, como lo hicieron en China, Taiwán, Corea, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam o Tailandia, que fueron los países que manejaron exitosamente la fase inicial con la contención de la pandemia, destacó: "En cambio, aquí en México no. En México optaron por el método de la mitigación, que es mucho más laxo, y pues obviamente con esa laxitud que anunció desde el inicio el subsecretario Gatell, permitiendo la libre movilidad de las personas para no atentar contra los derechos humanos y las libertades civiles, en mi opinión fue un error mayúsculo que permitió la importación de las infecciones y el inicio de la difusión local de las mismas", aseveró el doctor Ramírez.

Virus importado

A excepción de China, en el resto de los países, el virus SARS-CoV-2 fue importado a través de los flujos de pasajeros aéreos, por lo que los países con éxito en la contención lo primero que hicieron fue poner bajo control a todos estos viajeros para detectar cualquier caso en el que hubiese sospechas de síntomas de infección, de tal manera que cuando había uno de estos casos en algún vuelo, a todos los demás pasajeros se les ponía en cuarentena controlada, como marcarles tres o cuatro veces al día para confirmar que estaban cumpliendo el aislamiento, dijo el experto.

También hubo servicio por parte de los Gobiernos con los que les llevaban a las personas los alimentos, que recogían en ciertos periodos la basura, de tal manera que el encierro era efectivo. Estrategias con las que lograron evitar la difusión de los contagios desde el inicio y por lo tanto no se les fue de las manos, comentó. "Aquí en México, desde el principio hubo dudas sobre comprar o no cámaras para medir la temperatura en el aeropuerto; los controles eran voluntarios, no eran obligatorios, y todo esto provocó la importación de las infecciones muy acelerada y que en nada de tiempo empezasen a crecer las infecciones locales", indicó.

Acciones que sí pudieron haberse implementado aquí, destacó el autor de El túnel sin final. La política sanitaria contra el SARS-CoV-2 en México. Recordó que López-Gatell señaló en algún momento «con muy mal espíritu» que quienes importaban el virus eran personas con alta capacidad económica, lo cual es cierto, pero es una verdad a medias, pues la otra parte de esta verdad es que el Gobierno no estableció controles estrictos sobre esta gente, que por sus condiciones económicas pudieron haber resistido la cuarentena tan larga como hubiera sido necesaria, afirmó.

En cuanto al cierre de las fronteras, el experto mencionó que se volvió un tema problemático, pues, tanto en la frontera sur como norte, los intercambios cotidianos entre los ciudadanos son permanentes; gente que va a trabajar, a hacer compras, y, en ese sentido, era difícil cerrarlas, en especial en la frontera con Estados Unidos, que desde el punto de vista económico es crucial para México. "Cerrarla implicaba paralizar nuestra economía", dijo.

Recesión económica

De acuerdo con el doctor Ramírez, esta decisión de las autoridades de colocar a la economía en primer lugar de prioridad sobre la misma salud de los ciudadanos se debió a que la economía mexicana venía ya "arrastrando" cuando menos desde el segundo trimestre del 2019 una recesión provocada por la política de austeridad del Gobierno federal.

Por ende, un cierre de fronteras, una limitación de actividades económicas, por necesidad iba a acentuar la recesión, que fue lo que pasó, una recesión que al fin de cuentas fue provocada, porque Estados Unidos decidió cerrar las fronteras, Guatemala de igual forma, China también cerró sus fronteras durante enero y febrero, por lo que no hay registro de tráfico comercial de este país con el resto del mundo durante esos dos meses. "Las fronteras de México al fin de cuentas fueron cerradas por los otros Gobiernos, pero no por el Gobierno mexicano", expuso.

Movilidad y contagios

El doctor en Políticas y Programación del Desarrollo destacó que López-Gatell, principal cabeza del manejo de la epidemia en México, cuenta con credenciales académico-científicas que nadie discute, pero el problema es que es un funcionario público, y, como tal, está sometido a las decisiones de su jefe en última instancia: "Aquí es donde ha pesado grandemente, uno, la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, y, dos, las dificultades de su política económica, que han pesado grandemente sobre decisiones que, insisto, en mi opinión, fueron equivocadas", opinó.

Si bien explicó que a la pandemia hay que observarla en múltiples dimensiones, la básica es la dimensión biológica, pues el origen y el efecto de este virus en las personas es biológico, y la medicina, las terapias, la investigación científica, son parte de esta dimensión.

Sin embargo, otra fundamental es que la pandemia es de carácter social. "La difusión del virus es el resultado de los contactos entre individuos, por lo tanto, la movilidad es el principal medio a través del cual se difunde el virus, y por lo tanto me parece que la solución de esto pasar por limitar la movilidad, para limitar los contactos interpersonales que permiten la difusión del virus", insistió.

Casos de éxito

China, Taiwán, Corea, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam y Tailandia fueron los países que manejaron exitosamente la fase inicial con la contención de la pandemia.

El Dato

El Error

De acuerdo con Hugo López-Gatell, el primer ciclo de la pandemia terminaría cuando se hubiera «agotado el 95 por ciento» del máximo de contagios diarios; la reactivación de la economía fue iniciada el 1 de junio; ese día, el número de contagios fue 5109 (con un total de 118 282 contagios acumulados; para el 23 de julio, la cifra era de 8438 (con un total de 370 712 contagios acumulados) y 41 908 decesos. Los incrementos corroboran el fracaso de la estrategia gubernamental, señala el investigador.