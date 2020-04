Por Covid-19, IMSS llama a la donación altruista de sangre

Sinaloa.- Para cubrir la demanda diaria de unidades de sangre y sus componentes, la Oficina de Representación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve entre la población en general la donación altruista de este vital líquido.

Rocío González Espinoza, trabajadora social del Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, explicó que la única forma de obtener sangre para transfusiones, cirugías programadas, atención de urgencias, trasplante de órganos, entre otras operaciones hospitalarias, es a través de la donación voluntaria.

La afluencia de donantes a la baja

Por ello, extendió una invitación a la población derechohabiente y no derechohabiente, a reforzar la cultura de la donación de sangre, sobre todo, porque la afluencia de donantes ha disminuido considerablemente en las últimas semanas, debido a las medidas de aislamiento social por la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Se han llegado a presentar hasta cuatro personas al día, cuando antes la afluencia de potenciales donantes era de entre 80 y 120. De ellos se lograba obtener entre 35 y 50 unidades de sangre, que son de vital importancia para distintos procedimientos y tratamientos”, señaló la trabajadora social.

En Sinaloa, el IMSS cuenta con un banco de sangre en cada uno de sus ocho hospitales para dar cobertura a todo el estado, además de contar con personal y medidas de almacenamiento certificados en las 19 normas oficiales mexicanas que regulan el proceso de donación del vital líquido, así como tecnología de punta avalada con altos estándares de calidad, con lo que se garantizan donaciones seguras.

Asimismo, se han implementado medidas de seguridad para los donadores ante la emergencia sanitaria, como lo es la aplicación de gel alcoholado, la sana distancia y el pasar a las personas en grupos de tres para realizar la donación.

Cuando alguien acude a donar sangre, dijo González Espinoza, regularmente es porque tiene algún familiar o conocido que la necesita; sin embargo, es muy importante tomar conciencia de lo trascendental de la donación voluntaria, ya que por cada persona que dona sangre, al menos cuatro pacientes son beneficiados.

La trabajadora social del HGR No. 1 mencionó algunos de los requisitos para realizar el procedimiento: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no haber sido operado ni transfundido en el último año, no estar enfermo, no tener perforaciones, tatuajes, ni haber recibido tratamiento con acupuntura en el último año.

En el caso de las mujeres, no estar menstruando, ni estar embarazadas o lactando; en todos los casos deberán presentarse con ayuno mínimo de ocho horas, mostrar una identificación oficial y someterse a una revisión médica por parte del personal especialista del banco de sangre.

Explicó que al donador se le extrae una cantidad de 450 mililitros de sangre, que no interfiere en el funcionamiento normal del cuerpo humano. Además, el procedimiento para la extracción es indoloro y el material que se utiliza es nuevo, estéril y desechable.

La trabajadora social reiteró el llamado a la comunidad en general a sumarse al reto humanista y donar sangre de manera altruista, con la finalidad de dar vida a quien la necesita.

