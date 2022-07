Por primera vez en la historia, Perú autoriza eutanasia para psicóloga con enfermedad incurable

Por primera vez en la historia de Perú se ha otorgado el permiso para aplicar la eutanasia a una mujer con una enfermedad incurable. La mujer ha logrado obtener el permiso a pesar de estar prohibida en Perú.

Se trata de una sicóloga de 45 años de edad que padece una enfermedad conocida como polimiositis. Con esto ha logrado sentar un precedente en la justicia peruana para que las personas con enfermedades incurables puedan solicitar una eutanasia.

El permiso fue dado por la Suprema Corte de Justicia a Ana Estrada, quien para sobrevivir debía estar conectada a varias sondas para comer y respirar.

Ahora, con el permiso de la Suprema Corte de Justicia, cuando ana estrada lo decida, podrá llamar a un médico del Seguro Social y este tendrá la autorización para practicarle la eutanasia.

La psicóloga de profesión dice que prefiere morir con dignidad a seguir padeciendo una enfermedad que ha paralizado casi todos los músculos de su cuerpo, restándola la calidad de vida casi por completo.

"Lucho por mi derecho a una muerte digna porque amo y respeto tanto la dignidad que no quiero vivir sufriendo. Quiero que el Estado me deje decidir, porque es mi vida, mi cuerpo, mi visión de dignidad y autonomía, la que defiendo y me pertenece".

La noticia de la autorización ha sido recibida por todos como un alivio doloroso. Josefina Miró, abogada de Ana, dijo que su cliente se encuentra emotiva y contenta por la decisión de la Corte Suprema, pero dijo que faltan determinados detalles para que el derecho que se le ha reconocido pueda ser ejecutado, dijo en entrevista para Noticias Univisión.

Que es la polimiositis

La polimiositis es una enfermedad inflamatoria poco frecuente que causa debilidad muscular, y, de ese modo, afecta ambos lados del cuerpo. Tener esta enfermedad puede dificultar la capacidad para subir escaleras, pararse después de estar sentado, levantar objetos o alcanzar lugares que estén por encima de la cabeza.

Comúnmente, afecta a adultos de entre 30 y 50 años. Es más frecuente en los afroamericanos que en los blancos, y las mujeres se ven afectadas más a menudo que los hombres. Por lo general, los signos y síntomas aparecen gradualmente, a lo largo de semanas o meses.