¿Por qué crujen las articulaciones?

Los crujidos en las articulaciones como en las rodillas o codos generalmente causan preocupación pero de acuerdo al doctor Justin Roach, colaborador de Gazzete Times, escuchar un crujido o chasquido en las articulaciones no necesariamente es un problema médico, pero sí es algo que se debe revisar.

El doctor señaló que existen diversas razones por las que se puede presentar el crujido tanto en los tejidos blandos de la articulación como en los huesos, y no todas son preocupantes.

Dijo que en el caso de las personas con osteoartritis, el médico puede sentir el crujido, llamado crepitación y se ha asociaco con los espolones óseos de esa afección.

De acuerdo a la Fundación para la Artritis, el chasquido o ruido de las articulaciones y movimiento irregular de las mismas es común.

El sonido que hacen se origina por burbujas de aire en el fluido sinovial, que es el líquido que rodea y lubrica sus articulaciones, y por la salida de ligamentos fuertemente apretados al saltar de un superficie ósea a otra.

Mientras no se manifieste dolor, el ruido de las articulaciones es inofensivo. No obstante, no recomendaría “tronar” las articulaciones a propósito. Cuando el chasquido se acompaña de dolor o inflamación, usualmente indica algún problema mecánico o actividad de enfermedad en o alrededor de la articulación, tal como un cartílago desgarrado o desgastado.

Si el ruido de las articulaciones se presenta con otros síntomas, consulte con su médico, indica el doctor Leonard Calabrase, reumatólogo y miembro de la fundación.

A qué se deben estos crujidos

Estos crujidos se presentan cuando se hacen movimientos cotidianos como levantarse de la cama, agacharse par recoger algo del suelo, caminar, correr o realizar entrenamientos como flexión de brazos, sentadillas u otro tipo de movimientos.

Cuando se presenta de manera ocasional estos se llaman implosiones y se origina debido a una pequeña explosión por la formación de burbujas de gas en el líquido sinovial, las cuales al momento de sentir el sonido es cuando algunas de estas burbujas explotaron. Cabe resaltar que si el crujido se acompaña de dolor, se debe visitar al médico.