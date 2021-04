¿Por qué debemos confiar en la vacuna covid-19? viróloga lo explica

Sinaloa.- La vacunación es la forma más segura de fortalecer el sistema inmunológico contra la Covid-19, ante las dudas de la población una experta explica por qué confiar en este proceso.

Si bien todas las vacunas tienen efectos secundarios, para el caso de las que buscan proteger del SARS-CoV-2, se conoce que esos efectos tienen una frecuencia mínima, lo anterior fue destacado por Susana López Charretón, viróloga molecular y miembro de El Colegio Nacional de México, durante la conferencia magistral “La pandemia actual: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?”, impartida por la UNAM unidad Morelia.

La especialista destacó de forma específica para aquellos que temen adquirir las dosis, que vacunarse se trata de una responsabilidad social y que desafortunadamente es la única forma de frenar los contagios que han cobrado la vida de miles de personas en México y el mundo.

Efectos asociados con la vacuna

Susana López Charretón apuntó que todas las vacunas que el ser humano adquiere tienen efectos secundarios, sin embargo, detalló que en el caso de las que son por covid-19, se sabe que pueden ser de 1 en 100 mil, por ejemplo.

“Una de las consecuencias de algunas de las vacunas ha sido un choque anafiláctico que es un problema alérgico muy severo que puede causar la muerte si no es atendido. Lo que sí se está haciendo en todo el mundo, es que después de la vacuna, las personas se quedan 30 minutos en observación, que es el tiempo en que da este choque anafiláctico, pero se sabe en las vacunas que se han aplicado, que este choque anafiláctico ya es mucho menos de 1 en 100 mil personas”, comentó.

AztraZeneca, por ejemplo, dijo que al parecer tiene problemas de coagulación de 1 en 100 mil o 300 mil personas. “Esto causa mucho temor, pero la realidad es que todas las vacunas tienen este tipo de eventos extraordinarios, 1 en 100 mil son muy pocos, pero lo que les digo es que estamos viviendo en tiempo real todo, y las alarmas son lo que más suenan”, explicó.

Añadió que también ha habido 84 casos de problemas de coagulación con la vacuna Pfizer y Biotech, pero de 25 millones de personas vacunadas con ella en todo el mundo. “Eso es lo que nos dicen”, comentó.

La viróloga molecular Susana López Charretón apuntó que la vacunación es una responsabilidad social. Señaló que se calcula que para que se pueda regresar a la vida normal, el 70 por ciento, por lo menos, de la población mundial tiene que tener anticuerpos contra el virus. Lo anterior, explicó, se genera la inmunidad de rebaño o humanidad comunitaria.

“Es esta protección grande que debemos de hacer para evitar que personas que no se pueden vacunar o que no ha llegado el tiempo de su vacunación, se protejan. Mientras menos dejemos que el virus se replique, menos problemas de contagios vamos a tener y eso solo lo vamos a lograr, desafortunadamente con vacunas”, apuntó.

Sistema inmune

Mientras tanto, destacó que para quienes ya se vacunaron, el uso de cubrebocas no es opcional y las personas deben de seguir usándolo, porque hasta el momento no se sabe si los vacunados pueden ser todavía portadores asintomáticos.

La especialista en virología destacó que solamente la vacuna puede reforzar el sistema inmunológico contra el covid-19. “Te venden muchas cosas naturistas para reforzar el sistema inmunológico, pero la verdad lo que tú necesitas es una respuesta inmunológica dirigida y la única manera de reforzarlo es a través de una vacuna”, subrayó.

Asimismo, comentó que sí se han hecho ensayos con la vitamina D, pero no hay ningún estudio estadísticamente significativo que señale que cualquier suplemento o vitamina mejore la condición de la persona para infectarse o no. En este caso, indicó que las vitaminas no hacen daño a quien las toma, pero otros suplementos como el dióxido de cloro dijo que sí.

López Charretón, que también es editora del Journal of virology, comentó en su intervención que todavía no se sabe si será necesaria una vacunación cada año contra el covid-19, sobre todo si se recuerda que todo se está viviendo en tiempo real.

“Las primeras personas que se vacunaron llevan casi 6 meses, y sabemos que los anticuerpos todavía se mantienen a buen nivel, pero no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad, eso lo vamos a saber cuando pase el tiempo. No hay nada que prediga eso”, explicó.

Sitios cerrados

Comentó que al principio se le dio mucha importancia a las superficies y todavía en cualquier lugar buscan desinfectar todo y todo el tiempo. En realidad, comentó que ese no parece ser el mecanismo principal de contagio.

“El mecanismo principal es el aire que respiramos. Siempre estamos respirando gotitas, micropartículas de agua y saliva en las que permanece el virus suspendido por un tiempo y si estamos en espacios cerrados sin cubrebocas eso se acumula y por eso no podemos estar en salones cerrados, en cines, etc., porque hay una nubecita de posibles virus”, explicó.

En este sentido fue insistente al comentar que los aires acondicionados no son recomendables para su uso durante esta pandemia. Advirtió que en casos como uso de celulares de personas posiblemente contagiadas, por ejemplo, las superficies sí pudieran ser una vía de contagio.

Tercera ola

Al ser cuestionada sobre una tercera gran ola de contagios en el país, la viróloga explicó que es muy difícil pretender que México sea diferente a otros países, y por lo tanto, así como ha ocurrido en estas naciones, para el caso de México la probabilidad de una tercera ola es muy alta.

“Desde el principio siempre estamos pensando que en México no va a llegar y llegó. Estamos formando parte de un mismo globo terráqueo y especialmente los picos son subsecuentes a eventos sociales”, comentó. Ejemplificó que el pico de contagios en México durante enero del 2021 fue por las fiestas de fin de año y lo que viene ahora es un poco por la Semana Santa. Desafortunadamente, puntualizó que el mensaje de que todavía no se puede hacer la vida normal, no llega muy a tiempo.

“Entonces sí, aparentemente estoy casi segura de que vamos a repuntar como todos los países”, enfatizó.

Niños y jóvenes

¿Y en ese repunte entrarán los niños y menores de 18 años? A lo que López Charretón indicó que se sabe que el virus sí tiene una preferencia para causar enfermedad en mayores de 18 años, pero también dijo que los niños pueden ser asintomáticos y portadores del virus.

“Por eso es que las escuelas no abren, no porque los niños se enfermen, porque los niños pueden ser portadores asintomáticos y enfermar a sus maestros. Luego enfermar a sus casas, a sus abuelos, a sus papás”, dijo.

A su vez dio a conocer que hay pocos casos de niños que se han reportado enfermos y no es que vaya a cambiar ese patrón, pero de cualquier manera como son portadores asintomáticos tienen que ser cuidados. Por este motivo, destacó que ya se están comenzando a estudiar el uso de vacunas en niños en el mundo.

Susana López Charretón

Trayectoria: Investigador titular “C” del Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. Hizo la licenciatura y doctorado en Investigación Biomédica Básica en la UNAM. Su área de investigación es la virología molecular. Ha sido revisora de trabajos enviados a numerosas ediciones de prestigio científico y actualmente es editora del Journal of virology. Entre sus distinciones figuran el premio TWAS 2008 en Biología, el premio For Woman in Science 2012 otorgado por L’Oreal-Unesco, y recientemente obtuvo el Premio UNAM 2013 en Ciencias Naturales.

