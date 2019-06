El Four Loko nació en el año 2008 en Estados Unidos, justo cuando las bebidas energéticas se encontraban en el conocido boom. En ese tiempo, Four Loko tenía una fórmula la cual mezcla alcohol más cafeína, lo que era totalmente peligroso ya que este último elemento bajaba el nivel de alcohol en la sangre, y por lo tanto el consumidor no se sentía ebrio, por lo tal podría consumir cantidades peligrosamente mayores.

En México, la bebida es conocida entre los jóvenes, aunque parezca que es frutal y dulce, tiene alrededor de 12 grados de alcohol, lo cual es como tomarse más de 4 cuatro cervezas y cinco vasos de vodka.

La bebidas tiene varios sabores entre ellos durazno, naranja, sandía, fresa, uva, mango y cereza.

Los ingredientes de la bebida hace que sea totalmente peligrosa para los consumidores.

Por qué el Four Loko es tan peligroso Foto: Pixabay/Gadini

El Four Loko podría detonar diferentes daños por la combinación de cafeína y alcohol, además, puede llegar a ocasionar el "síndrome del atleta tóxico".

Algunos de los síntomas, que se presentan entre los consumidores son palpitaciones cardíacas, dolor de cabeza, agitación, problemas estomacales, alteraciones respiratorias y presión arterial alta por la combinación de taurina, cafeína y guaraná.

En el Estado de México un chico de 16 años de edad, casi pierda la vida tras ingerir la bebida, ya que perdió el equilibrio y cayó desde una azotea.

En Estados Unidos ya fue prohibida y en varias partes del mundo, donde solo se volverá a vender si los fabricantes retiran las sustancias energizantes.

Adolescente casi muere al tomar bebida Four Loko

Un adolescente casi muere luego de caer de una azotea mientras consumía una bebida alcohólica conocida como Four Loko, la cual equivale a 5 botellas de cerveza, en una fiesta con amigos, en Ecatepec, un municipio del Estado de México.

Según versiones, los amigos de Saúl, de 16 años de edad, le invitaron la bebida alcohólica, la cual tomó, posteriormente se mareó y cayó de la azotea.

