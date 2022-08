Por qué es un problema la resistencia de antibióticos

La resistencia a los antibióticos es uno de los más grandes desafíos de salud pública que se enfrenta en esta época, indican los Centros para el Control y Prevención de enfermedades de los Estados Unidos, ya que cuando una bacteria se vuelve resistente a este tipo de medicamentos, son pocas las opciones de tratamiento que se tienen.

Las bacterias y los hongos son microbios que se encuentran dentro y fuera de nuestro cuerpo. La mayoría de los microbios son inofensivos y algunos incluso pueden ser útiles para los seres humanos, pero otros pueden provocar infecciones, como la infección de garganta por estreptococos y la infección urinaria.

Los antibióticos son herramientas esenciales para prevenir y tratar las infecciones causadas por bacterias específicas en las personas, los animales y los cultivos. En la atención médica, los antibióticos son uno de los medicamentos más potentes para combatir infecciones bacterianas potencialmente mortales.

La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los microbios ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlos. Eso significa que los microbios no se eliminan y continúan multiplicándose. No significa que el cuerpo sea resistente a los antibióticos.

Las bacterias y los hongos encuentran constantemente maneras nuevas de evitar los efectos de los antibióticos utilizados para tratar las infecciones que ocasionan.

Las infecciones causadas por microbios resistentes a los antibióticos son difíciles y algunas veces imposibles de tratar. En muchos casos, las infecciones resistentes a los antibióticos requieren estadías hospitalarias extensas, consultas adicionales de seguimiento con el médico y alternativas costosas y tóxicas.

La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Las personas que reciben atención médica o las que tienen el sistema inmunitario debilitado suelen estar en mayor riesgo de contraer una infección.

La resistencia a los antibióticos pone en peligro los avances en la atención médica moderna de la que hemos pasado a depender, como el remplazo de articulaciones, los trasplantes de órganos y la terapia contra el cáncer. Estos procedimientos conllevan un riesgo importante de infección y los pacientes no podrán recibirlos si no se cuenta con antibióticos eficaces.

Más allá de la atención médica, la resistencia a los antibióticos también tiene un impacto en los sectores veterinario y agrícola.