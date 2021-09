Por qué la cúrcuma podría dañar mi organismo, si la consumo en exceso

Aunque el consumo de cúrcuma se asocia a beneficios para la salud, no se debe abusar del consumo de este producto, ya que puede tener efectos nocivos para la salud.

La cúrcuma ha estado presente en la cultura asiática, sobre todo en India en la que se usa como condimento y como remedio natural y se asocia a beneficios contra el cáncer, bacterias por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que puedas obtener de su consumo, estos son los daños que puede ocasionar la cúrcuma si se consume todos los días.

Puede causar malestar estomacal. Si se ingiere en grandes cantidades, las mismas propiedades que ayudan combatir el dolor de estómago, suelen causar inflamación. Algunos participantes en estudios que analizaron el uso de la cúrcuma para el tratamiento del cáncer tuvieron que abandonarlos debido a problemas de digestión.

Adelgaza la sangre. Si se consume cúrcuma en exceso se pueden presentar problemas de sangrado frecuente. Pero aún no se sabe por qué ocurre, por ello no se recomienda que se use cúrcuma en pacientes que toman anticoagulantes.

De acuerdo a Gunveen Kaur, profesora de ciencias de la nutrición de la Universidad Deakin (Australia), se recomienda consumir menos de 12 gramos de cúrcuma al día. Si se ingiere una cantidad más alta de este condimento puede provocar diarrea, erupciones cutáneas y deposiciones de color amarillo.

