¿Por qué la diarrea? Buscan el microorganismo responsable

Notimex.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan un proyecto para identificar un microorganismo causante de enfermedades gastrointestinales en humanos, el cual sería el primer esfuerzo en su tipo en México.

El especialista del Cuerpo Académico Transversalidad en Salud Pública, Enrique Corona Barrera, señaló que el proyecto se desarrollará en coordinación con el Sector Salud de Tamaulipas y el Hospital Civil de Ciudad Victoria.

Explicó que al ser especialista en cerdos con Maestría en Epidemiologia y un doctorado en Microbiología, le ha permitido desarrollar la línea de investigación que es epidemiología de espiroquetas intestinales, esto luego de muestrear granjas de cerdos en diferentes partes del país.

Destacó que en su trabajo con aves, cerdos y perros, encontró el mismo agente infeccioso, y logró identificar el microorganismo.

De ahí surgió la idea del proyecto titulado “Aislamiento e identificación de espiroquetas intestinales género braqueoespira en animales domésticos, cerdo, ave, perro, y en habitantes humanos con trastornos intestinales en comunidades rurales en Guanajuato”.

El investigador manifestó que se logró aislar e identificar el microorganismo espiroqueta intestinal de los diferentes hospederos, “entonces al llegar a Tamaulipas con esta línea de investigación, el siguiente paso es abordar el problema en humanos”.

Aseguró que el siguiente paso en su investigación es buscar el microorganismo en pacientes con trastornos intestinales que llegan a hospitales buscando atención médica y por otro lado las muestras que son colectadas en hospitales públicos.

“La idea es buscar en esas muestras el agente causal de diarrea que no se ha investigado en México, el sector salud no tiene metodologías establecidas para buscar este microorganismo, entonces este proyecto esperemos que sea innovador, ya que no existe otro igual en el país.

“La única línea de investigación en el país es la que he desarrollado y le va tocar a Tamaulipas ser el pionero en este tema, si logramos los resultados que deseamos”, añadió.

Enfatizó que inicialmente buscarán el apoyo del Hospital Civil de Ciudad Victoria para el estudio de las muestras, y posteriormente, tratarán de entender la epidemiologia de espiroquetas intestinales y su impacto en el ser humano.