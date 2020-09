Por qué les da hipo a los bebés y cómo quitárselo

El hipo en los bebés ocurre cuando se presenta una repentina contracción del diafragma que empuja el aire de los pulmones causando el cierre de las cuerdas vucales que hace que se produzca ese sonido característico.

El hipo también ocurre en los adultos pero es más frecuente en bebés. Esto ocurre porque el bebé no tiene aún un sistema nervioso y digestivo no maduro y esto ocasiona un desajuste que produce el hipo. Cuando se alcance la maduración de ambos sistemas el hipo será menos frecuente en los bebés.

El hipo no debería ser motivo de preocupación por la salud del bebé, pero sí es importante saber qué hacer para quitar el hipo al bebé.

Lo primero que se debe tener en cuenta para quitar el hipo es dar pecho o biberón al bebé, esto hará que se regule la respiración y que el hipo acabe. Puedes también dar leche materna o agua, si el bebé ya tiene edad para tomarla.

Tambipen puedes ayudar a eructar al bebé con unas palmaditas en la espalda para ayudarlo a expulsar el aire, gases, que son también posibles causantes del hipo, y que pueda volver a la normalidad.

Por qué le da hipo a los bebés

Por tragar aire en el momento en el que está comiendo.

Por una indigestión.

Por haber comido demasiada cantidad de comida.

Tras una crisis de llanto.

Después de regurgitar.

Para quitar el hipo no debes tapar la nariz del bebé, esto no elimina el hipo, sólo asustarás a tu bebé. Tampoco se debe dar gotas de limón en el gua, esta fruta es demasiado ácida que no es buena para el sistema digestivo del bebé. Por último no es recomendable dar bebidas con gas al bebé.

Se recomienda que cuando la situación no se controle con el hipo, se visite al médico pediátra.