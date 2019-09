¿Por qué los mosquitos te persiguen más que otros? aquí algunas respuestas

La tortura generalizada, el depredador de los incautos turistas o habitantes de lugares marginados por la gracia divina, abandonados a merced de estos milimétricos demonios.

Los mosquitos, muchos son los mitos o especulaciones sobre por qué algunas personas son más atractivas para estos vecinos enfadosos. Porque nos ha pasado a todos que hemos sido presas de sus embates.

Pero es verdad que hay personas a las que los mosquitos vuelan como mosquitos a la sangre… Bueno! ustedes me entienden.

En un video publicado por el canal Science Insider de Youtube nos muestran cinco razones o “especificaciones” que nos hacen ser un potencial atractivo en el acoso de los chupasangre.

Tu tipo de sangre

Así es, al parecer los tipos de sangre son un factor en cuanto a la preferencia de los mosquitos, entre otros factores, como algunos químicos en la piel.

Los tipos de sangre O son las Kobe wagyu de mundo de los mosquitos y los tipos A y B representan el estándar o algo así.

Así que si no tienes salvación al parecer, pero hay alternativas, sigue leyendo, a la mejor encuentras algo que se salve de la triste realidad de tu existencia.

El aroma corporal

Science Insider explica que en efecto, qué buena suerte tienen los que no se bañan.

Al parecer un elevado conteo de bacterias en la piel y el aroma fuerte que éstas provocan resulta desagradable para el paladar díptero de los moquitos.

Además, el uso de jabones, lociones y perfumes, como con los especímenes de tus errores amorosos, también te hace atractivo o atractiva para los bichitos estos.

RIP bebedores

Al parecer los mosquitos aman a los borrachos. Esto es, primero, porque el alcohol aumenta el calor corporal, y eso le atrae, y segundo el etanol en el sudor; no me preguntes, no sé por qué.





La ropa

Parece ser, según esto, que los mosquitos siguen un estándar de estético y son bastante Chic. Pueden elegirte por el tipo de ropa que uses. Así que si eres una de esas personas únicas y especiales que resaltan entre la multitud be carefull with that.

La respiración

Si eres de esas personas que aman mantenerse regularmente con vida y no se te olvida nunca respirar, eso es un problema cuando de mosquitos hablamos.

Resulta ser que dióxido de carbono, subproducto de la respiración, es un estimulante para estas bestias.

Si haces mucho ejercicio o tu metabolismo es particularmente acelerado, vivirás muchos años, te felicito, y Dios te bendiga, porque vivirás la muerte en vida, como Prometeo.