Por qué los resfriados y la gripe raras veces atacan al mismo tiempo

Estados Unidos.- Si usted ya tiene un resfriado, es menos probable que contraiga la gripe, y viceversa, muestra un nuevo estudio de gran tamaño.

Ese hallazgo podría conducir a una mejor predicción de los brotes de resfriado y de gripe, además de nuevas formas de controlar la propagación de las enfermedades, señalaron investigadores británicos.

Aunque esta interacción entre los resfriados y la gripe se ha observado, este es el primer estudio con un tamaño suficiente como para ofrecer evidencias firmes al respecto, según los autores del estudio.

Los investigadores evaluaron 11 tipos de virus respiratorios en más de 44,000 muestras tomadas de más de 36,000 personas con una enfermedad respiratoria aguda. De esas personas, un 35 por ciento tuvieron un resultado positivo de un virus. De ellas, un 8 por ciento estaban infectadas con más de un virus de la influenza.

La interacción más significativa fue entre los virus de la influenza A y los rinovirus, una causa del resfriado común. El modelado computarizado encontró que las interacciones entre los dos virus que inhibían una infección con ambos parecían ocurrir tanto en las personas individuales como en la población en general.

Los pacientes con influenza A tenían alrededor de un 70 por ciento menos de probabilidades de también estar infectados con los rinovirus que los pacientes con otros tipos de virus, según el estudio, que se publicó en la edición del 16 de diciembre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Un patrón realmente llamativo en nuestros datos es el declive en los casos del virus respiratorio rinovirus, que en general es un virus leve que provoca el resfriado común, que ocurre durante el invierno, más o menos en el momento en que la actividad gripal aumenta", comentó la primera autora, Sema Nickbakhsh, asociada de investigación postdoctoral del Consejo de Investigación Médica-Centro de Investigación Viral de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido.

"De la misma forma que los leones y las hienas compiten por los recursos para alimentarse en el Masái Mara, creemos que los virus respiratorios podrían estar compitiendo por recursos en el tracto respiratorio", señaló en un comunicado de prensa de U.K. Research and Innovation.

"Hay varias posibilidades que estamos investigando, por ejemplo que esos virus compitan por células para infectar en el cuerpo, o que la respuesta inmunitaria a un virus haga que para otro virus no relacionado sea más difícil infectar a la misma persona", añadió.