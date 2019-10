Por qué mantener un peso saludable es importante en la adultez

Estados Unidos.- Los adultos que aumentan de peso entre mediados de la veintena y la mediana edad tiene un mayor riesgo de muerte prematura, y lo mismo sucede entre los que pierden peso entre la mediana edad y la adultez tardía, según un estudio reciente.

Los hallazgos sugieren que mantener un peso normal a lo largo de la adultez reduce el riesgo de muerte precoz, señalaron los investigadores chinos.

Analizaron los datos de más de 36,000 adultos de a partir de 40 años que participaron en una encuesta de salud de EE. UU. en 1988-1994 y 1999-2014. Se revisaron el peso y la estatura de los participantes al inicio de la encuesta, y el peso se reportó a los 25 años y en la mediana edad (a una edad promedio de 47 años).

A lo largo de un promedio de 12 años, hubo 10,500 muertes por cualquier causa. Tras tomar en cuenta otros factores, los investigadores concluyeron que las personas que fueron obesos durante toda la adultez tenían el riesgo más alto de muerte prematura. Las que tenían sobrepeso durante toda la adultez presentaban un riesgo ligeramente más alto, o ningún riesgo.

Las que aumentaron de peso en la adultez tenían un riesgo de muerte prematura más alto que las que mantuvieron un peso normal. La pérdida de peso entre la adultez temprana y la adultez media no se relacionó con el riesgo de muerte de forma significativa.

Pero a medida que las personas envejecían, el vínculo entre el aumento de peso y el riesgo de muerte se debilitó, mientras que la asociación entre el riesgo de muerte y la pérdida de peso desde la adultez temprana a la adultez media se volvió más firme y significativa.

El estudio no puede probar causalidad, y los investigadores señalaron que no pueden descartar la posibilidad de que parte del riesgo se debiera a factores que no investigaron.

Los hallazgos se publicaron el 16 de octubre en la revista BMJ. An Pan, profesor de salud pública en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Huazhong en Wuhan, China, dirigió el estudio.

Bajar de peso.

"La obesidad estable a lo largo de la adultez, el aumento de peso entre la adultez temprana y la media, y la pérdida de peso de la adultez media a la tardía se asociaron con aumentos en los riesgos de mortalidad", comentaron los investigadores en un comunicado de prensa de la revista.

"Los resultados resaltan la importancia de mantener un peso normal durante la adultez, sobre todo de prevenir el aumento de peso en la adultez temprana, para prevenir las muertes prematuras más adelante en la vida", anotaron Pan y sus colaboradores.

En Estados Unidos, un 36 por ciento de los hombres y un 38 por ciento de las mujeres se consideraban obesos en 2016, según los investigadores.