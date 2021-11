¿Por qué no debes consumir bicarbonato de calcio en exceso?

El bicarbonato de sodio es considerado medicinal, sin embargo, si se consume de manera recurrente y en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud.

El bicarbonato de sodio es usado principalmente como antiácido, ya que sus propiedades químicas le permiten reducir la acidez en diversas áreas del organismo. También ayuda a neutralizar el exceso de ácido en el estómago.

También suele utilizarse para controlar las náuseas y para esto basta con emplear un poco de bicarbonato diluido en agua para ayudar al estómago a recuperar su estado normal.

Otro de los usos del bicarbonato de calcio es para eliminar la placa en los dientes. Como la placa dental se forma por los ácidos acumulados en la boca, el bicarbonato actúa controlando dichos ácidos y logrando que desaparezca toda esa desagradable placa.

Pero a pesar de sus propiedades benéficas, el uso de bicarbonato de sodio en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud y también se deben considerar algunas precauciones al utilizarlo como las siguientes:

No se puede tomar más de una vez a la semana, si se hace de manera recurrente puede causar alcalosis sistémica, se debe evitar ingerir con leche u otros lácteos y se debe esperar al menos una hora después de la comida para poder ingerirlo.

De no tomar en cuenta las precauciones anteriores, el bicarbonato de sodio puede generar flatulencias y vómitos. También si se ingiere de manera continua en lugar de controlar la acidez estomacal puede hacer que esta se complique aún más, también dificultad para respirar, debilidad muscular y ansiedad.

MedLine Plus indica que para ingerir el bicarbonato de sodio se debe disolver el polvo en al menos 120 mililitros de agua. Mida la dosis cuidadosamente empleando una cuchara para medir.

No use el bicarbonato de sodio por más de 2 semanas a menos que su doctor lo indique. Si el bicarbonato de sodio no alivia los síntomas, llame a su doctor.

No administre bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años de edad a menos que su doctor lo indique.

Cuando se consume en forma de tabletas el bicarbonato de sodio se toma entre 1 y 4 veces al día, dependiendo de la condición para la cual se destine.

