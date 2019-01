¿Por qué no debes pintarte el cabello durante el embarazo?

Seguramente has escuchado que no debes teñirte el cabello cuando estás embarazada pero quizá no sepas la razón. Un estudio científico publicado por College of Family Physicians of Canada ha revelado los motivos por los que debes dejar esta práctica de lado, sobre todo en los primeros meses de embarazo.

El estudio destaca que algunas sustancias contenidas en los tintes para el cabello pueden dañar al bebé como e amoniaco y el peróxido, debido a que son altamente tóxicas en el primer trimestre de embarazo, cuando el bebé se está desarrollando y existe más probabilidad de abortos espontáneos.

Aunque se aclara que teñirse el cabello durante el embarazo es menos riesgoso que beber alcohol, sí de desaconseja esta práctica como medida preventiva.

Los componentes dañinos de los tintes se absorven a través del cuero cabelludo y pueden llegar a los bebés causando alteraciones congénitas o tumores cerebrales.

Foto ilustrativa. Pixabay

Que algunos tintes sean peligrosos para mujer embarazada no quiere decir que todos lo sean, existen alternativas seguras que no contienen peróxido ni amoniaco.

Sin embargo, si estás pensando en pintar tu cabello y estás embarazada debes consultarlo con tu médico y él te orientará.