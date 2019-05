Por qué salen las várices y cómo prevenirlas

México.- Las várices son ocasionadas por diversos factores como el embarazo, el sobrepeso u obesidad, el uso de ropa ajustadas o calzado incómodo, sin embargo la predisposición genética y el estilo de vida son los causantes más importantes de estas venas de arañita.

Aunque se cree una afección exclusiva de las mujeres, los hombres también pueden desarrollar várices, el riesgo tanto en hombres como en mujeres aumenta con la edad y el riesgo de desarrollar una trombosis venosa, es decir coágulos que, al llegar al cerebro o al corazón, provoquen la muerte.

Prevención

En el caso de aquellos cuyo trabajo implique estar mucho tiempo en pie, pueden hacer ejercicios que estimulen la masa muscular de las piernas, como pararse de puntas y de talones, hacer sentadillas, levantar las piernas a la altura de las rodillas.

Además de estas medidas, aplicables también a las mujeres, es importante llevar una dieta sana, donde tanto comidas como bebidas incluyan la menor cantidad de sales y azúcares refinadas posible para prevenir las várices. Los alimentos deben estar balanceados y ser ricos en vegetales de hoja verde y el agua es preferible en su estado natural, sin saborizantes artificiales.

Se debe optar por utilizar medias compresivas para facilitar la circulación y hacer ejercicio por lo menos 30 minutos seguidos al día, ya que las alternativas comerciales como cremas o pomadas no son útiles para revertir la insuficiencia venosa crónica; la función del sistema circulatorio no se puede recuperar incluso después de una cirugía, pues el objetivo de ésta es buscar vías alternar para el flujo sanguíneo, además no todos los pacientes son candidatos a esta intervención.