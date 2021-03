¿Por que se contrae Covid-19 entre la primera y segunda dosis de la vacuna?

Hasta el momento no existe una vacuna que pueda dar protección contra la Covid-19 desde el primer día, la respuesta inmunológica a la vacuna se comienza a presentar luego de 14 días de la aplicación. Esta regla suele aplicar para todas las vacunas, no solamente las fabricadas contra el SARS-CoV-2.

De acuerdo a Isabella Ballaini, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, las células requieren de un tiempo específico para reconocer los antígenos e interactuar con ellos con el fin de crear una respuesta positiva contra la enfermedad.

Esta labor de reconocimiento suele tardar al menos dos semanas. La especialista recomendó que aunque una persona haya recibido la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, siga utilizando mascarilla y las medidas sanitarias recomendadas.

Agregó que haber recibido incluso la segunda dosis no exime al paciente del uso del cubrebocas, esto debido a que la vacuna protege contra el desarrollo de la enfermedad grave, pero si una persona vacunada es portadora del virus esta no enfermará, pero sí tiene la capacidad de enfermar a otras no vacunadas.

Hasta el momento no existe evidencia sólida de que las personas vacunadas dejen de transmitir el virus, lo que se investiga en este momento, una vez que la vacuna ya ha comenzado a aplicarse en gran escala.

La doctora dijo que la vacuna contra la Covid-19 no genera la enfermedad ya que están fabricadas con virus inactivos y que es imposible que generen la enfermedad que están programadas a atacar.

Recalcó que las personas que han recibido una dosis de la vacuna pueden enfermarse si no siguen con el uso de cubrebocas, sobre todo en los primeros 14 días después de la aplicación, ya que antes de ese lapso el cuerpo no ha realizado la producción de anticuerpos.

Recomendaciones de los CDC para los vacunados

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos indican que las personas que han recibido las dosis completas de la vacuna pueden convivir con otras personas en la misma circunstancia sin necesidad del uso de mascarillas, aunque aconseja siempre precaución.

Incluso indican que pueden estar en lugares cerrados, pero para esto debe haber transcurrido al menos dos semanas tras la segunda aplicación, indicó la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

“Si usted y un amigo, o usted y un miembro de su familia están los dos vacunados, pueden cenar juntos, sin llevar máscara o guardar distancia social. Puede visitar a sus abuelos, si usted y ellos están vacunados”, detalló Walensky según publicó AFP.