¿Por qué te duele la cabeza después de comer alimentos con azúcar o carbohidratos?

Esto significa que si sientes un repentino antojo de alguna golosina o botana puedes disfrutarla sin temor , pues la comas o no difícilmente evitará que sientas dolor de cabeza después, incluso puede ser una señal para prepararte para lo que viene, buscar tu medicamento y decidir acostarte temprano.

En un estudio publicado en 2020 en la revista científica Nutrients, los investigadores llegaron a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para asegurar que el chocolate -por mencionar el ejemplo más común- puede desencadenar migrañas. Es decir, la persona habría tenido dolor de cabeza comiera o no chocolate, ya que el antojo es sólo un efecto de la fase inicial de la migraña .

En un estudio publicado en 2018, expertos habían llegado a la conclusión de que cerca del 30% de pacientes tenían ciertos hábitos alimenticios que les provocaban dolores de cabeza, sin embargo, la nueva investigación sugiere no son los alimentos los que causarían las molestias, sino que las migrañas provocan que las personas coman alimentos con azúcar o carbohidratos .

Si eres de las personas que padecen mareos o dolores de cabeza al poco rato de consumir alimentos altos en azúcar o carbohidrato, probablemente te has preguntado cuál es la causa de esa molestia. Una investigación del King's College de Londres y de la Universidad de California ha encontrado la respuesta a esta interrogante.

¿Alguna vez has sentido dolor de cabeza después de comer alimentos altos en azúcares o carbohidratos ? Esto no le pasa a todas las personas, pero sin duda hay quienes llegan a sentir molestias tras consumir alimentos como pastel de chocolate , helado o pasta. Aquí te explicaremos por qué duele la cabeza tras comer azúcar o carbohidratos .

