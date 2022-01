Por secuelas tras la enfermedad, ciudadanos deberían prevenir el covid-19

Por tal motivo, indicó que ómicron es una variante que sí es diferente del virus original, pero no es todavía tan diferente para que se piense que es una cepa distinta. Los cambios que lo conforman, indicó, hacen que se pueda transmitir más fácil, que se pegue a las células de la vía respiratoria más alta. “Es un virus que se transmite a una velocidad que no se había visto, probablemente desde el sarampión”, sostuvo. Por lo anterior, insistió en que se deben de seguir todas las medidas de vacunación, burbujas sociales y distanciamiento.

Además, envió un mensaje a quienes consideran que al pasar la enfermad se vuelven inmunes. Destacó que los anticuerpos por enfermedad son un poco desorganizados y hay estudios donde parecen ser muy buenos y hay investigaciones donde parece ser que son muy malos, no obstante, sostuvo que el argumento no debe de ser bajo ningún motivo que la gente adquiera la infección.

El experto entrevistado por esta casa editorial incluso abundó que al momento no hay planes de que se cree una vacuna que incluya específicamente ómicron, pero reconoció que probablemente en algunos años se tenga que actualizar un poco la espiga del virus que se usa para las vacunas, pero insistió que en este momento no hay necesidad mientras se tengan las actuales vacunas.

Cuestionado sobre la posible necesidad de una cuarta dosis de vacuna para evitar ómicron u otras variantes del SARS-CoV-2, el especialista manifestó que no hay evidencia para una cuarta dosis, porque no hay aún pruebas científicas de que la inmunidad celular baje a un nivel crítico como para que sea necesaria.

Sanders Vélez dijo a esta casa editorial que el covid-19 con la variante ómicron no es un padecimiento leve, sino que el riesgo de hospitalización es menor si se compara con otras variantes, por ejemplo, con delta. Además, advirtió que del covid que es provocado por ómicron y por delta todavía no se sabe si hay diferencias en secuelas a largo plazo, por lo que consideró que decir que se trata de una infección leve es un poco engañoso.

Lorena Caro Reportera de Investigación

