Posible caso de hepatitis aguda grave en Tamaulipas: Secretaría de Salud analiza caso de un menor

Tamaulipas.- En Tamaulipas se reportó el caso de un menor de edad con posible hepatitis aguda grave, confirmó la secretaría de Salud del estado fronterizo.

"Tenemos un caso que está en estudio, no tenemos datos, no tenemos resultados, está todo en la Ciudad de México. No hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay periodo de transmisibilidad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad es una hepatitis aguda como si fuera hepatitis A o hepatitis B, presentan ictericia, diarrea, vómito, fiebre”, confirmó la secretaria de Salud.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública envió las muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para su análisis, ya que en el estado no se tiene la capacidad técnica para aseverar que se trata de esa enfermedad.

El caso en estudio es de Ciudad Victoria, indicó la secretaria. Se trata de un joven de 14 años de edad que presentó síntomas de diarrea, vómito y malestar general. Se desconoce aun cuando habrá resultados sobre los análisis realizados.

Hizo la recomendación a la población de cuidar en menores de 16 años de edad el lavado de manos con jabón o gel antibacterial, cubrirse al toser y estornudar y la importancia de elaborar alimentos de manera higiénica.

La secretaria informó que se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en las unidades de salud del estado para hacer un rastreo e identificar de manera inmediata cualquier caso posible de hepatitis aguda grave de etiología desconocida hasta ahora en menores de 16 años.

Apenas el pasado 5 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba cuenta de los primeros 10 casos detectados en menores de edad, esto, en Escocia.