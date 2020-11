Presenta IMSS plan de atención para estados con mayor ocupación de camas hospitalarias por COVID-19

Ciudad de México.- Ahora no únicamente será el estado de Chihuahua el que reciba apoyo por parte del gobierno para solventar la ocupación de camas que presentan, al estado gobernado por el panista Javier Corral se le suman Querétaro, Durango, Nuevo León y Coahuila.

Con el propósito de reforzar la infraestructura hospitalaria y la atención de pacientes con Covid-19 en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó en conferencia de prensa un plan de atención con acciones que se ajustan a las necesidades específicas de cada uno de los estados.

El director general, Zoé Robledo, puntualizó que en estos estados hay una ocupación de camas superior al 50 por ciento, por ello, “el cuerpo médico que conduce el doctor Víctor Hugo Borja ha estado en estas entidades, tanto con los representantes del IMSS, directores de hospitales y el resto del sector, con un trabajo coordinado y compartido muy importante”.

Por su parte, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, señaló que el IMSS tiene más de 16 mil camas destinadas a pacientes con Covid-19 en todo el país, de las cuales cinco mil 910 están ocupadas, “lo que representa un 40 por ciento de ocupación de camas a nivel nacional”.

El doctor Víctor Hugo Borja detalló que la expansión hospitalaria contempla reconvertir 668 camas durante el mes de noviembre en hospitales del Seguro Social de las cinco entidades antes mencionadas-

Ante este panorama, el funcionario explicó que se estableció una estrategia común para las cinco entidades federativas, que consiste en incrementar la reconversión hospitalaria del IMSS con el objetivo de contar con 668 camas adicionales en este mes; equipamiento médico extraordinario, contratación de personal, convocatoria para personal de salud voluntario para que acuda a los hospitales donde más se necesita, fuera de su estado.

El doctor comentó que con la adhesión al Convenio marco para intercambio y atención de pacientes graves con Covid-19, se ha atendido a más de 30 mil personas no derechohabientes. Además, mencionó que se dará continuidad al convenio de subrogación de servicios para pacientes no Covid-19 en hospitales privados para dedicar espacios del IMSS a las personas con la enfermedad.

Presenta IMSS plan en cinco estados con mayor ocupación hospitalaria por Covid-19/ Twitter IMSS

El director de Prestaciones Médicas agregó que en cuanto a Aguascalientes e Hidalgo la ocupación hospitalaria está por arriba del 50 por ciento, por lo cual el director general del IMSS ha instruido al equipo médico de nivel central que visite estas entidades a fin de implementar las estrategias de manera focalizada.

Con referencia a las situaciones concretas de cada uno de los 5 estados donde se desplegaran medidas auxiliares, primeramente, señaló que el porcentaje de ocupación hospitalaria para Chihuahua es de 91.6 por ciento, es decir, hay 608 pacientes hospitalizados en las 668 camas disponibles, y no se ha rebasado el número “porque hemos hecho estrategias para aumentar la disponibilidad para los pacientes que así lo requieren”.

“Ayer llegaron a Chihuahua 15 médicos y enfermeras de otras entidades del IMSS como voluntarios, y mañana va a llegar otra brigada para poder ayudar, pues cuando aumentamos el número de camas, también tenemos que incrementar el personal especializado para dar la atención, a la vez del equipamiento”, recalcó.

Resaltó, además, que el contrato de servicios médicos privados, la atención hospitalaria en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de Chihuahua y la liberación de espacios de hospitalización en el Hospital General Regional No. 1, permitirán contar con más camas.

Por otra parte, el director de Prestaciones Médicas del IMSS destacó que para la entidad el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) facilitó el envío de 50 ventiladores mexicanos desarrollados por Conacyt, y se adapta el Centro de Seguridad Social en la capital para contar con 30 camas de Medicina Interna y 30 camas de Cirugía.

En Coahuila, dijo, se construirá un hospital temporal en Saltillo, la contratación de médicos jubilados para aumentar la atención de pacientes no Covid y así apoyar al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 de Monclova; aunados a la contratación de servicios médicos subrogados.

También, en el estado de Coahuila se utilizará la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 89 para servicios quirúrgicos hospitalarios; se destinarán 12 camas para la atención de pacientes en el Hospital Rural No. 33 de IMSS-BIENESTAR, y se utilizará Unidad de Medicina Familiar No. 88 en Ramos Arizpe para la atención médica quirúrgica y recuperación de pacientes.

Por otro lado, Víctor Hugo Borja refirió que para Durango los proyectos de expansión hospitalaria incluyen la atención de pacientes obstétrica en el DIF local; adecuación de camas en instalaciones del Sindicato; inclusión del Hospital General de Subzona No. 2 a la atención Covid; ampliación de servicios no Covid en el área acelerador lineal que no es ocupada en este momento y la contratación de servicios médicos privados.

En el caso de Nuevo León, se continuará con el anexo temporal del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67; atención en Unidades Médicas de Alta Especialidad a enfermedades que correspondan a segundo nivel; subrogación de servicios médicos privados a pacientes no Covid, y la firma del contrato interinstitucional con la Secretaría de Salud Estatal para pacientes no Covid en todo el estado.

Por último, subrayó que en Querétaro se sumarán camas adicionales para la atención de la enfermedad con el contrato de servicios médicos privados en cirugía y obstetricia, y atención hospitalaria en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria para servicios quirúrgicos con hospitalización, esta última para liberar espacios en el Hospital General de Zona No. 1.

En Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Querétaro se trabaja de manera coordinada al interior del IMSS y con el sector salud, destacó Zoé Robledo.