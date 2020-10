Presidente Donald Trump tuvo dos caídas en saturación de oxígeno

Estados Unidos.- El equipo médico de Donald Trump confirmó que el presidente de los Estados Unidos presentó dos caídas en su saturación de oxígeno, tal como se había dado a conocer por diversas agencias de noticias, entre ellas Associated Press y The New York Times.

Sean Conley, médico Trump dijo que el presidente continúa mejorando pero como en cualquier enfermedad, se presentan "frecuentes altibajos". El presidente se encuentra todavía en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó que Donald Trump ha experimentado dos episodios de caídas transitorias de la saturación de oxígeno. Conley dijo que tras esto se debatió si se intervendría y fue una determinación del equipo basada en la línea de tiempo de la diagnóstico inicial de que iniciamos la dexametasona, agregó el médico.

Fue cuando se le administró oxígeno al presidente y sus niveles de oxígeno se recuperaron. Actualmente su saturación de oxígeno es del 98 por ciento, un parámetro que se considera normal.

Agregó que no se tiene registro de la caída de saturación de oxígeno del presidente al 90 por ciento o menos.

Qué es la saturación de oxígeno

La saturación de oxígeno es la medida que se utiliza para medir la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre. Los niveles de saturación de oxígeno garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad de oxígeno necesaria.

Las saturación de oxígeno normal en la sangre debería estar entre los valores de 95 y 100 SPO2. Cuando la saturación de oxígeno cae por debajo de los 90 se produce hipoxemia que tiene uno de los síntomas característicos como la dificultad para respirar. Si la saturación de oxígeno cae en niveles inferiores al 80 por ciento se considera hipoxemia severa.

La hipoxemia es considerado un síntoma grave de coronavirus, las personas que presentan dificultad para respirar deben acudir de inmediato a un hospital para ser atendidos de manera oportuna.

El día de ayer, fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron a los reporteros que cubren esa fuente que el estado de salud del presidente "era preocupante" e incluso declararon que las últimas 24 horas del presidente serían cruciales para la evolución de la enfermedad. De acuerdo a los reporteros, la información anterior habría sido filtrada por Mark Meadows, jefe del gabinete del presidente Trump.

Incluso se había reportado que los signos vitales del presidente Trump eran motivo de preocupación para los médicos tratantes. Horas más tarde el equipo médico de Trump dijo que el presidente se encontraba bien de salud y desestimó los reportes anteriores. Ayer ya se había informado que el presidente se encontraba bien de salud y que evolucionaba de manera favorable, que no tenía ya signos de fiebre, no tenía necesidad de usar oxígeno y que incluso se encontraba trabajando desde el hospital.

Cómo medir la saturación de oxígeno

Para medir la saturación de oxigeno se requiere de un oxímetro, un dispositivo pequeño, generalmente como un clip, que se pone en la punta de un dedo de la mano, pie o del lóbulo de la oreja, se trata de un método rápido y no invasivo de medir la saturación de oxígeno en la sangre.