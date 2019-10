Priapismo: condición por tomar viagra que puede dañar al pene

México.- El priapismo es una condición del pene que se desarrolla tras una erección involuntaria que dura más de cuatro horas. La erección que causa el priapismo puede ser espontánea o estar relacionada con ciertos medicamentos como los antidepresivos y en mayor medida el sildenafil o viagra.

El síntoma principal del priapismo es la erección prolongada que hace que el pene se ponga adolorido o sensible. Es una condición médica que requiere de atención médica urgente de lo contrario puede ocasionar daños irreversibles en el pene.

El tratamiento para el priapismo incluye drenar la sangre del pene y medicamentos para restringir la irrigación de la sangre al pene.

Entre los daños más comunes del priapismo es el daño tisular que podría causar la incapacidad para lograr o mantener una erección. Esta es una afección que se genera en hombres de 30 años en adelante.

Existen dos tipos de priapismo

Priapismo isquémico

El priapismo isquémico, también llamado priapismo de bajo flujo, se produce cuando la sangre queda atrapada en el pene. Este es el padecimiento que puede ser causado por el sildenafil o viagra.

Los síntomas son:

Erección que dura más de cuatro horas o no está relacionada con la estimulación sexual

Cuerpo del pene rígido, pero la punta del pene (glande) está blanda

Dolor progresivo en el pene

Priapismo no isquémico

Se produce priapismo no isquémico, también conocido como "priapismo de alto flujo", cuando el flujo sanguíneo del pene no está correctamente regulado. El priapismo no isquémico suele ser menos doloroso que el priapismo isquémico.

Los síntomas son: