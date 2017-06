Productos de limpieza causarían defectos de nacimiento

Los productos de limpieza que habitalmente se usan en el hogar podrían causar defectos de nacimientos, de acuerdo a un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina Osteopática Edward VIA y del Colegio de Medicina Veterinaria Virgina Maryland en Virgina Tech y publicado por la revista Birth Defects Research.

Los compuestos analizados con químicos frecuentes en los hogares como el amonio cuaternario que se encuentran en desinfectantes, suavizantes para ropa y hasta en algunas gotas para los ojos, champú y acondicionadores para el cabello.

Concretamente los dos compuestos estudiados fueron: Cloruro de alquildimetilbencilamonio (ADBAC) y Cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC).

El estudio y las pruebas se realizaron en ratones. los investigadores mezclaron cloruro de alquildimetilbencilamonio (ADBAC) y cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC). La mezcla fue administrada a los roedores en dosis de 60 o 120 miligramos por kilogramo de peso corporal (mg/kg) diariamente en su alimento, o 7.5, 15 o 30 mg/kg de peso corporal, vía sonda oral.

Los expertos analizaron los embriones a los 10 y a los 18 días de embarazo buscando malformaciones macroscópicas y esqueléticas. Los resultados del estudio revelaron que los defectos del tubo neural se incrementaron proporcionalmente con la exposición ambiental a los productos químicos.



