Profeco encuentra que productos comercializados como descafeinados sí la contienen

La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer qué bebidas que se comercializan como descafeinadas en realidad no lo son.

La Profeco explicó que algunas de estas bebidas como cafés solubles o tés, en realidad tienen menos cafeína que el producto regular, por lo que se denominan "descafeinados". Las diversas marcas fueron analizadas en el laboratorio de la Profeco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se encontró que algunos productos que contienen la leyenda "sin cafeína" sí cumplen con esta regla.

Leer mas: El café podría ralentizar la propagación del cáncer de colon

La Profeco explicó que en el caso de los tés que se declaran "sin cafeína", prácticamente no la tienen, mientras que los "descafeinados" tienen menos que sus contrapartes normales.

Cafés "descafeinados" que sí tienen cafeína

Combate de 100 gramos

Cafiver negro de 45 gramos

Golden Hills de 100gramos

Los Portales de Córdoba de 180 gramos

Nescafé Decaf de 40 gramos

Nescafé Taster´s Choice de 48 gramos

Oro de 175 gramos

Legal descafeinado de 180 gramos.

Estas marcas contienen en una taza de 200 mililitros preparada con una cucharada de 2 gramos de café soluble, entre 1.6 gramos (Los Portales de Córdoba puro descafeinado) hasta 4.5 miligramos como en el caso de Legal descafeinado.

Eb el caso de los tés que se comercializan como "sin cafeína" que cumplen con tal leyenda son:

Té de Jengibre con Limón

Té matutino vigorizante de Heath and Heather y Remedy 24 R24 Hoja

té de menta, jengibre

manzanilla.

Mientras que el Chocolate Peppermint Tea sin cafeína de Alessa en realidad tiene 0.4 miligramos de cafeína en una tasa de 200 mililitros preparados con 1 sobre.

En el caso de los tés con más cafeína:

BIGELOW Té verde descafeinado/25 gramos (20 piezas. de 1.25 gramos), con 0.25 gramos en 100 gramos

ALESSA, Chocolate Peppermint Tea sin cafeína/40 gramos (20 bolsas de té), con 0.02 miligramos en 100g.

Estos resultados aparecen en la edición de la Revista del Consumidor del mes de marzo.

En fila: Mujeres que toman mucho café corren el riesgo de no quedar embarazadas según estudio

La Profeco indica que las bebidas adicionadas con cafeína deben contener una leyenda en su empaquetado en un recuadro con letras grandes las advertencias de que no son recomendables para niños menores de 12 años, mujeres embarazadas, lactando o personas sensibles a la cafeína, además que no deben mezclarse con bebidas alcohólicas, como lo dicta la norma que entró en vigor el primero de octubre de 2020, la NOM-051-SCFI/SSA-2010 para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Qué es la cafeína

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, incluyendo:

Granos de café

Hojas de té

Nueces de cola, que se usan para el sabor de las bebidas de cola

Vainas de cacao, que se utilizan para hacer productos de chocolate

La mayoría de la cafeína que consumen las personas proviene de las bebidas. Las cantidades de cafeína en diferentes bebidas pueden variar mucho, pero generalmente contienen:

Una taza de café de ocho onzas: 95-200 mg

Una lata de bebida cola de 12 onzas: 35-45 mg

Una bebida energética de ocho onzas: 70-100 mg

Una taza de té de ocho onzas: 14-60 mg