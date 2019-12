Prosopagnosia, la enfermedad que padece Brad Pitt

Estados Unidos.- Brad Pitt, el actor de Hollywood de 56 años de edad es considerado uno de los actores más atractivos, de los mejores pagados en el mundo y un icono de la belleza masculina. El actor admitió que padece una enfermedad poco común: prosopagnosia.

Esta enfermedad impide a quienes la padecen no pueden reconocer los rostros de las personas aun de las más conocidas y allegadas y en algunas veces ni el suyo. Ellos sí pueden ver los rostros y reconocer los distintos componentes de la cara, pero no pueden identificar a quién le pertenece.

Los científicos indican que es una "desconexión" entre el cerebro y la vista ya que los ojos funcionan de manera perfecta pero el cerebro no puede recodar a quién le pertenece.

Esta enfermedad recibe el nombre de faceblindness o "ceguera de los rostros". Quienes padecen esta enfermedad suelen reconocer a las personas por su modo de hablar, sus ademanes y ropa. Ellos mismos no son capaces de percatarse de la enfermedad hasta que llegan a la edad adulta.

Actualmente no se cuenta con tratamiento para esta enfermedad.

El actor dijo que no se percató que padecía la enfermedad, dijo que toda la vida le han reclamado por ser egoísta o faltando al respeto a una persona por no reconocerla, pero en realidad se trata de la enfermedad que se lo impide. "No puedo captar una cara y, sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño/estética. Me haré unos estudios”, dijo el actor.

Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en el año de 1947 por el neurólogo Joachim Bodamer en un hombre de 24 años que comenzó con síntomas luego de una herida de bala en la cabeza.