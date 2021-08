Pruebas serológicas rápidas no confirman Covid-19 sino anticuerpos

México.- La detección de anticuerpos en sangre después de haber padecido coronavirus se ha propuesto como una medida eficaz para conocer si ya se ha padecido la infección y el cuerpo ha generado protección frente al SARS-CoV-2.

Este tipo de pruebas como cualquier otro tienen que ser verificados y aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Recientemente la Cofepris ha emitido una alerta sanitaria en contra de la prueba AxiumHealth™, cuyo uso se describe para determinar IgG (inmunoglobulina G) e IgM (inmunoglobulina M) en suero de personas que han padecido covid-19, por su parte la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha replicado la alerta, informando que siguen atentos, ante esta y otras situaciones de riesgo sanitario frente a la pandemia.

Producto sin permiso

En voz del comisionado de la Coepris en Sinaloa, Alan Urbina Vidales, en el estado no se ha reportado presencia de la prueba AxiumHealth™, supuestamente usada para detección de anticuerpos contra covid-19, pero siguen atentos ante cualquier reporte de la ciudadanía al respecto, debido a que este producto no ha demostrado su especificidad y sensibilidad ante las autoridades sanitarias y por lo mismo no cuenta con autorización para su comercialización.

“La Cofepris alertó sobre la comercialización ilegal del producto AxiumHealth™, promocionado como prueba serológica para determinar IgG (inmunoglobulina G) e IgM (inmunoglobulina M) para covid-19 porque no se ha autorizado su comercialización en México”, dijo.

Cabe señalar que dicha autorización se realiza mediante un protocolo de evaluación que ha sido establecido desde principios de la pandemia por la Cofepris, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y TecSalud del Tecnológico de Monterrey, con la finalidad de evitar el flujo en el mercado de pruebas falsas o poco seguras que pudieran poner en riesgo la salud de la población.

En el país circulan pruebas aprobadas

Alan Urbina recalcó que es importante considerar que las pruebas rápidas de cartucho como la AxiumHealth™ no se utilizan para confirmar la presencia del virus en el organismo, sino que solamente identifican anticuerpos, toda vez que ya se ha padecido la infección.

Además, el comisionado recordó que hasta el 30 de junio de 2021 la Cofepris ya tiene una lista de 119 pruebas rápidas aprobadas basadas en detección de anticuerpos, hay 20 pruebas legales para encontrar antígenos y 82 pruebas moleculares para detección de coronavirus. Todas las personas con acceso a internet pueden verificarlas en la página de la Secretaría de Gobernación.

“Las pruebas serológicas autorizadas han demostrado su especificidad y sensibilidad ante esta autoridad sanitaria, por lo que son las únicas que hasta el momento pueden comercializarse en el país”, dijo.

Verificar que pruebas sean autorizadas

Cabe destacar que en internet y en las redes sociales se promocionan diversas pruebas para detección de anticuerpos o antígenos que pueden no estar autorizadas. Debate encontró que en círculos de WhatsApp y grupos de Facebook se ha popularizado la venta de pruebas de detección de antígeno en muestras nasofaríngeas, como SARS-CoV-2 Rapid antigen test, de Roche, y Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassete (Swab), de RealyTech, sin embargo, ambas parecen carecer de permiso de la Cofepris, pues no están en su lista más actual.

Denunciar irregularidades

Asimismo, Urbina invitó a las personas a verificar las pruebas utilizadas con el fin de detectar antígenos, anticuerpos o moléculas relacionadas al nuevo coronavirus y a la covid-19, y a que se reporten aquellas que no aparezcan en la lista de Cofepris mediante una denuncia sanitaria ciudadana.

Urbina aseguró que la Coepris continuará llevando a cabo acciones de vigilancia para no permitir que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y evitar la venta de medicamentos que puedan representar un riesgo a la población.

