¿Puede la dieta vegetariana ayudar a controlar la diabetes?

Probablemente una dieta vegetariana no ayudará a curar la diabetes pero quizá pueda otorgar algunos beneficios que una dieta no vegetariana no puede otorgar.

De acuerdo a Clínica Mayo, la dieta vegetariana puede ayudar a controlar mejor su peso, reducir el riesgo de algunas complicaciones asociadas a la diabetes y hacer que su cuerpo responda mejor a la insulina. (Lee también: Conoce los síntomas de diabetes mellitus)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algunas dietas vegetarianas flexibles pueden permitir la ingesta de huevos o lácteos. Estos son los beneficios de una dieta vegetariana. Los beneficios de una dieta vegetariana dependen del tipo de dieta que elija y de las elecciones de alimentos que elija al seguir la dieta. Para la mayoría, sin embargo, seguir una dieta vegetariana:

Promueve un peso saludable. Las dietas vegetarianas son a menudo más bajas en calorías que las dietas no vegetarianas. Esto puede ayudar a controlar el peso.

Mejora el control del azúcar en sangre y la respuesta a la insulina. Comer verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos, características de una dieta vegetariana, puede mejorar el control del azúcar en sangre y hacer que su cuerpo responda mejor a la insulina.

Reduce su riesgo de enfermedad cardiovascular. Una dieta vegana estricta es libre de colesterol, baja en grasas saturadas y generalmente alta en fibra soluble.

Un médico puede indicarte si seguir una dieta vegetariana es segura para el tipo de diabetes que existe. O te puede ayudar a crear un plan de alimentación que proporcione todos los nutrientes necesarios y la cantidad correcta de calorías para mantener un peso saludable. Al igual que con cualquier dieta, es importante mantenerse dentro de un rango de calorías adecuado para perder peso si ese es tu objetivo.

La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afectan la forma en que tu organismo utiliza el azúcar en sangre (glucosa). La glucosa es vital para tu salud porque es una fuente importante de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es el combustible principal de tu cerebro.

Estos son algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2: