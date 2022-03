¿Pueden las vitaminas ayudar a subir de peso?

Cientos de millones de personas en el mundo buscan bajar de peso y para esto hacen dietas y se someten a regímenes alimenticios estrictos, pero también están las personas que se encuentran en el otro extremo: lo que buscan ganar peso.

La ganancia de peso puede ser por recomendación médica, ya que se encuentran por debajo del peso recomendado o por tener enfermedades que aceleran el metabolismo, como la tiroides, entre otras.

Estas son las personas que suelen cuestionarse si las vitaminas ayudan a ganar peso. La respuesta es no, las vitaminas no ayudan a ganar peso, o al menos no lo hacen de forma directa.

Leer más: El glaucoma es la primera causa de pérdida de la visión en adultos mayores

Las vitaminas no contienen calorías o grasas, por tanto, por sí solas no ayudan a aumentar el peso, sin embargo, si las vitaminas se consumen por un atleta acompañado de rutinas de ejercicio y alimentación adecuada podrían traducirse en una ganancia de peso corporal.

Cubrir las deficiencias de vitaminas ayuda a que los órganos mejoren su desempeño y esto puede aumentar o disminuir el apetito, de acuerdo a cada persona.

Las vitaminas que ayudan con el objetivo

Vitamina A. Esta vitamina es liposoluble, es decir, que se disuelve en la grasa corporal y por ende tiene un importante papel en la regeneración del tejido muscular y la síntesis de proteínas.

Vitamina B. Las vitaminas B1, B2, B3, B6, B7 y B12, son las que ayudan al cuerpo a obtener energías de la comida que se consume.

Vitamina C. Se encarga del “buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, su consumo es relevante para mantener los músculos nutridos y oxigenados correctamente, lo que permitirá su desarrollo y crecimiento correcto.

Vitamina D. Está directamente relacionada con “el aumento del rendimiento y la fuerza muscular. Es esencial para el entrenamiento físico.

Vitamina E. Tiene un papel fundamental en la protección de la membrana celular, contra el estrés oxidativo y en la regeneración de músculos y tejidos.

Leer más: Por qué los médicos en Estados unidos están pidiendo con urgencia acabar con el horario de verano